Konec předjíždění pro kamiony. Zákaz začne platit na dalších úsecích dálnic

Od 31. ledna definitivně platí nová značka zákazu předjíždění pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Zákaz platí na konkrétních úsecích a v době mezi šestou hodinou ráno a desátou hodinou večer. Značka bude zatím v tříměsíční "zkušební době". Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic.

Kamiony se už navzájem nebudou předjíždět na třech úsecích dálnice D1, čtyřech úsecích D5 a dvou úsecích dálnic D8 a D11. Zákaz bude platit v čase od 6 ráno do 22 hodin a to až do dubna, kdy se rozhodne o dalším postupu. Celkem mají kamiony se vzájemným předjížděním smůlu na více než 116 kilometrech.

Zákaz předjíždění pro kamiony se možná bude ještě rozšiřovat, o plošném zákazu se zatím ale neuvažuje. O zákazu tranzitní dopravy po místních silnicích a plošném zákazu předjíždění pro kamiony se zatím nerozhodlo.

O zákazu jízdy kamionů v levém pruhu českých dálnic se už dříve mluvilo kvůli častým kolapsům na D1. Proti zákazu byli kromě samotných dopravců i provozovatelé karavanů. Kritici plošný zákaz dokonce označili za nadbytečný.

Do konce února také platí proměnné zákazové značky na úseku D1 na Vysočině. Ty mají za úkol zamezit tomu, aby kamiony uvízlé ve všech dálničních pruzích při případné sněhové vánici dálnici úplně neucpaly, jako se tomu dělo v roce 2018. Co s těmito značkami bude od března zatím není jisté.