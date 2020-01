Dobíječky ČEZ loni opět zdvojnásobily objem odběrů. Elektromobily u nich čerpaly energii 153 612krát.

Síť veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ v České republice dodala loni do baterií elektromobilů celkem 1 963 523 kWh elektřiny, což je ekvivalent 54 542 plných dobití vozu VW eGolf s kapacitou baterie 36 kWh. Zároveň jde o téměř 105procentní nárůst oproti roku 2018, kdy v celé síti dobíječek elektrická auta načerpala 959 115 kWh. Celkem e-auta zastavila u stojanů ČEZ k dočerpání energie ve 153 612 případech. V roce 2018 proběhlo na stanicích sítě celkem 75 584 dobíjecích cyklů, což byl i tehdy více než dvojnásobný růst oproti 35 902 dobíjení o rok dříve.

Dynamický vývoj táhne jak rostoucí počet elektrických aut v ČR, tak také rozšiřování sítě veřejných dobíjecích stanic ČEZ. Předpokládáme, že při akceleraci současného rozvoje elektromobility v České republice, bychom příští rok mohli výrazně překročit hranici tří milionu kWh načerpané energie. Trendem se také stávají častější odběry o malých objemech. Průměrný odběr elektřiny při jednom zastavení u stanice se v posledních dvou letech ustálil na 12,7 kWh, říká Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie společnosti ČEZ.

Nejvyužívanějšími lokalitami zůstávají už tradičně místa vybavená rychlodobíjecími stojany, které díky svému výkonu 50kW umožňují většině elektromobilů dobít většinu kapacity baterií za cca 20-30 minut.

Top lokality - rok 2019

Lokalita Odběry 2019 [kWh] Odběry 2018 [kWh] Visionary, Praha 122041 41609 Corso Court Karlín, Praha 68804 61873 D35, Olomouc 58320 58656 D0, Vestec 37122 40703

Elektromobilita Skupiny ČEZ provozuje v rámci nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic více než 190 zařízení určených k doplňování baterií elektromobilů, z toho je osmdesátka rychlodobíjecích. Více na http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html. Výstavba je z části financovaná z dvojice grantů evropského programu CEF, pro oblast Doprava, v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T.

ČEZ jednotně osazuje nové lokality rychlodobíjecími stanicemi ABB, k jejichž standardní výbavě patří zejména DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS umožňující nabíjet s výkonem až 50 kW. Stanice jsou připojeny k platformě fungující na principu cloudu, která umožňuje monitorovat zařízení v reálném čase a provádět vzdálenou diagnostiku.

Při využívání celé sítě dobíjecích stanic se uživatel před dobíjením identifikuje zákaznickou RFID kartou, případně může pomocí příslušné aplikace platit přímo za odebrané množství.

V České republice je aktuálně registrováno více než 3000 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, o rok později 725 elektrických aut a loni rekordních 789 e-aut. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka, vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) a v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) by měl znamenat rychlé dosažení 20% podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.

Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech. Více na http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html.