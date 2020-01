Zástupci OECD a Evropské komise přijeli na první výzkumnou misi do Plzně

Jednání se zástupci OECD na plzeňské radnici (fotografie: M. Pecuch)

Plzeň se společně s Olomoucí staly dvěma městy v České republice, které byly zapojeny do projektu Programu na podporu strukturálních reforem, financovaným Evropskou komisí, jehož tématem jsou Analýzy a doporučení na zvýšení dostupnosti bydlení v České republice. Plzeň byla vybrána z důvodu výborné úrovně bytové politiky. Zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zavítali již podruhé do Plzně, a to ve dnech 28. a 29. ledna 2020. Jejich cílem návštěvy byla první výzkumná mise projektu, jenž byl zahájen v září 2019. Ukončen by měl být začátkem roku 2021, kdy zástupci OECD představí zprávu v České republice. Studii použije Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky k tvorbě koncepce bydlení pro roky 2021 až 2030 v České republice.

Ke kulatým stolům se zástupci OECD zasedl za město Plzeň také radní města pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf. Za OECD přijeli do krajské metropole členové centra organizace pro podnikání, malé a střední podniky, regiony a města Soo-Jin Kim, Abel Schumann, Camille Viros, Klara Fritz a Matteo Schleicher.

Radní David Šlouf zástupcům OECD a Evropské komise představil plány a vize bytové politiky města Plzně, jak v oblasti změny systému přidělování městských bytů, tak plány nové výstavby. Zároveň je provedl revitalizovanou lokalitou Plac a představil další plány s touto oblastí, kdy zde město chystá revitalizaci domů v Korandově ulici a následnou úpravu veřejného prostranství, na kterém by se měl podílet také Městský obvod Plzeň 3.

Výzkumníky z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zajímalo široké spektrum témat související s bytovou politikou – nabídka a poptávka po bydlení včetně údajů týkajících se nemovitostí a demografických výhledů v budoucnu, rámec politiky bydlení, včetně celkových cílů a strategií bytové politiky (strategie pro cenovou dostupnost bydlení, opatření na podporu vlastníků domů, nájemníků a developerů), předpisy a regulace pro užívání pozemků a plánování včetně systému povolení k domovní stavbě a omezení bytové výstavby a v neposlední řadě otázka sociálního bydlení v Plzni.

Počet dokončených bytů 1995-2018

Zástupci OECD a ministerstva pro místní rozvoj velmi ocenili aktivní a progresivní přístup Plzně v bytové politice města.

Město uspořádalo pro zástupce OECD a Evropské komise celkem čtyři kulaté stoly, kterých se účastnilo 15 odborníků na výše zmíněná témata, a to z řad akademické obce – zástupci Západočeské univerzity v Plzni z kateder sociologie a geografe, Luděk Sýkora z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy či zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří se zabývají oblastí bydlení. Zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně představili Územní plán města, který velmi kladně hodnotili také developeři, architekti a zástupci velkých stavebních firem, kteří se účastnili dalšího kulatého stolu a zároveň ocenili připravenost města Plzně v rovině výstavby bytových domů.

Druhá výzkumná mise v Plzni proběhne v březnu letošního roku, v říjnu obdrží Česká republika zprávu k přezkoumání a na začátku roku 2021 dojde k představení finální verze v naší zemi.

Text: Adriana Jarošová

