Ekonomický kalendář: GBP čeká na výsledky zasedání Bank of England

Shrnutí:

Odpoledne zasedá Bank of England

Obchodníci čekají také na americké HDP a německou inflaci

Pokračuje výsledková sezóna v USA

13:00 - Bank of England, rozhodnutí o sazbách. Zasedání BoE dnes bude pravděpodobně nejdůležitějším fundamentem. Poslední data byla nejednoznačná a trh sází na pokles sazeb s přibližně 42 % pravděpodobností. Očekává se, že se zvýší počet nesouhlasících členů bankovní rady ze 2 na 3. Ať už dojde ke snížení sazeb či nikoliv, tak by trhy měla zahýbat následná tisková konference guvernéra Carneyho, která začíná ve 13:30 a je jí možno sledovat na webu Bank of England (https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/january-2020)

14:00 - Německo, CPI inflace za leden. Německý růst spotřebitelských cen za leden je důležitým vstupem pro data inflace za celou eurozónu, která budou zveřejněna zítra. Trh čeká akceleraci indexu na 1,7 % y/y z 1,5 % y/y. Údaje za mnohé německé země budou zveřejněny už v průběhu dopoledne.

14:30 - USA, Report HDP za čtvrtý kvartál - první odhad. Dnešní zveřejnění bude dalším střípkem do mozaiky toho, jak se americké ekonomice vedlo v závěru roku. Očekává se růst o 2,1 % q/q - tedy stejný jako ve Q3. Ve stejný čas budou zveřejněna také pravidelná týdenní data podpory v nezaměstnanosti. Zde se očekává růst na 215 tisíc.

Důležitá data, která budou zveřejněna v průběhu asijské seance

23:50 - Japonsko, maloobchodní prodeje a průmyslová produkce za prosinec

1:30 - Austrálie, PPI inflace za Q4/2019.

2:00 - Čína, PMI indexy za leden

Projevy centrálních bankéřů

19:00 - Bundesbank Weidmann

21:15 - BoC Beaudry