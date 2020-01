Nový menší operátor by mohl dle ministra průmyslu získat přes milion zákazníků

Ministr Průmyslu Havlíček uvedl, že pokud by v ČR začal fungovat nový menší operátor jako Stvorka (4ka) na Slovensku, mohl by získat dvojnásobek 600tis. uživatelů, jež má Stvorka. (HN)

Zdá se, že MPO by bylo spokojené, pokud by nový operátor provozoval pouze 3,5GHz spektrum, zatímco pro 700 MHz by využíval národní roaming. Nicméně je možné, že současní operátoři by se neúčastnili aukce pro 700 MHz, aby se vyhnuli povinnosti národní roaming poskytovat. Podle dosavadního vývoje se tedy zdá, že nový operátor by neměl být tak silný( jako Stvorka na Slovensku), což by bylo pro O2 pozitivní.

Petr Bártek, analytik České spořitelny