Rozbřesk: Fed vyčkává, IKEA, Starbucks a Apple zavírají své prodejny v Číně kvůli koronaviru

Tisková konference šéfa Fedu J. Powella po zasedání FOMC se tentokrát nesla v poněkud jiném duchu než obvykle. Tradiční salonní debata o bilanci makroekonomických rizik či připravované revizi měnové strategie Fedu byla totiž tentokrát vystřídána daleko techničtějším povídáním o tom, jak optimálně nastavit úroveň bankovních rezerv v systému. Něco, co nikdo přesně neví, ale co má velmi důležité implikace pro finanční trhy, neboť je velký rozdíl jestli Fed (například nákupy aktiv) zajistí nadbytek či naopak nedostatek bankovních rezerv.



Pokud jde přitom o samotný makroekonomický komentář k rozhodnutí FOMC, tak jeho miniaturní změny tentokrát skutečně není třeba vůbec komentovat. Nepočítáme-li technické detaily, tak významově se uvnitř komentáře změnila dvě slova a tyto úpravy skutečně nestojí za hlubší rozbor.



Pokud však jde o psaný text, tak to podstatné se tentokrát odehrálo až ve “vysvětlivkách” ke komentáři Fedu. Ty indikují, že americká centrální banka hodlá pokračovat v nákupech pokladničních poukázek a to minimálně do druhého čtvrtletí, resp. v dodávání likvidity skrze masivní repo operace minimálně do dubna (včetně). V důsledku toho by tudíž volné bankovní rezervy ve finančním systému USA neměly klesnout pod úroveň ze září 2019. Šéf Fedu Powell dokonce přesně specifikoval hladinu bankovních rezerv, pod kterou by neměly propadnout - specificky by to měla být úroveň 1,5 bilionu dolarů (nyní je to 1,62 bilionu). To by mělo Fedu zajistit, aby jeho hlavní úroková sazba zůstala uvnitř cíleného intervalu 1,50-1,75 %. No, uvidíme. Ladění optimální velikosti bilance se zatím Fedu příliš nedaří a centrální banka se pohybuje ode zdi ke zdi, když nejprve sáhne k přehnané expanzi (bilance) a následně k její prudké kontrakci.



Poslední zasedání Fedu tedy nepřineslo měnovou akci, ale spíše signály trhu, že by centrální banka s “měkkou” verzí kvantitativního uvolňování za pár měsíců ráda skončila. Samozřejmě, že nutný předpokladem k tomuto “normalizačnímu” kroku je to (a tom se také J. Powell zmínil), že opatrné oživení viditelné v podnikatelských náladách bude globálně pokračovat a nebude torpédováno něčím takovým, jako je třeba koronavirus z Číně.



TRHY



CZK a dluhopisy



Koruna se i včera dál držela nad hranicí 25,20 EUR/CZK v důsledku přetrvávajících zvýšených rizik na zahraničních finančních trzích. Stále je zhruba o procento silnější oproti dosud platné prognóze ČNB, nicméně už příští týden přijde centrální banka s novým výhledem, o němž se dosud neví vůbec nic. Viceguvernér Nidetzký ve středu nicméně naznačil, že nebude zřejmě dramaticky odlišná od té současné. Navíc se – jako další v řadě – zcela jasně přiklonil ke stabilitě úrokových sazeb. Případní zastánci zvýšení sazeb by tak i v únoru měli zůstat v menšině. Viceguvernér rovněž připustil, že stabilní sazby jsou z jeho pohledu nejpravděpodobnějším scénářem i pro zbytek roku. S ohledem na počínající týden mlčení centrálních bankéřů se již dalších informací z ČNB trh v nejbližších dnech nedočkáme a korunu dál bude řídit nálada na zahraničních trzích ovlivňovaná zejména zprávami z Číny.



Zahraniční forex

Včerejší zasedání Fedu sice poslalo výnosy a úrokové sazby v USA níže, ale eurodolar z toho příliš nedokázal těžit. V situaci, kdy se Čínou rychle šíří koronavirus a zítra nastane brexit, netahá euro za delší konec (a to přesto, že jde o nízko úročenou měnu).



Dnes odpoledne je sice na pořadu zveřejnění výsledku amerického HDP za první kvartál, ale toto číslo může být snadno ignorováno, pokud zvítězí strach z šířícího se koronaviru, který přinutil nejen letecké společnosti, ale i velké nadnárodní řetězce, aby omezily svoji činnost v Číně.



Nárůst averze k riziku nebude hrát do karet nejen komoditním měnám jako např. rubl, ale zřejmě i forintu a zlotému - tedy měnám, jež mají vlastní problémy s vysokou inflací a centrálními bankami, které s ní zatím odmítají bojovat.



Ropa



Ropa Brent dnes ráno opět mírně ztrácí a její cena klesá k hranici 59 dolarů za barel. Důvodem je jednak pokračující šíření čínského koronaviru, na které během včerejšího dne reagovaly také nejvýznamnější letecké společnosti, které buď zcela ruší, nebo výrazně omezují spoje s pevninskou Čínou. Z druhé strany pak ropu tlačí k nižším cenovým úrovním také nad očekávání silný nárůst zásob surové ropy ve Spojených státech (+3,5 mil. barelů), který reportovala americká EIA.