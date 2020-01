Americká ekonomika vykáže zpomalení za Q4 2019 (Ranní zpráva z finančního trhu)

Slabé maloobchodní tržby indikují, že americká ekonomika koncem roku pravděpodobně zpomalila. Britská centrální banka den před brexitem dost možná sníží úrokové sazby. Důvěra v ekonomiku eurozóny zřejmě vzrostla. Fed není spokojen s nízkou inflací. Niedetzký čeká stabilitu sazeb ČNB na příštím zasedání.

HDP v USA koncem roku pravděpodobně zpomalilo

Finančním trhem dnes dál bude hýbat koronavirus a sezóna zveřejňování firemních výsledků. Hlavním makro-údajem bude první odhad HDP v USA za poslední čtvrtletí 2019. Medián odhadů ukazuje nepatrné zpomalení růstu na 2,0% (q/q anualizovaně). SG s ohledem na předchozí slabý výsledek maloobchodních tržeb a při nejistotě kolem vývoje v zahraničním obchodě a v zásobách očekává slabší růst poblíž 1,7 %. Zasedání britské centrální banky dle našich kolegů s ohledem na slabou ekonomiku přinese snížení hlavní úrokové sazby, což trh v průměru nečeká. Rozhodnutí ovšem bude zajímavé i z širších politických důvodů, neboť snížení sazeb den před brexitem může například být interpretováno jako hlas proti brexitu. V Evropě získá pozornost zveřejnění indikátorů ekonomického sentimentu. Zde se všeobecně čeká zlepšení.

Středoevropský kalendář je prakticky prázdný a středoevropské měny tak budou sledovat globální sentiment, kterým v tuto chvíli stále hýbe riziko rozšíření nákazy koronavirem, což dnes dokresluje i další pokles asijských akciových trhů.

Fed není spokojen s nízkou inflací

Americká centrální banka ponechala včera v souladu s očekáváním pásmo pro hlavní úrokovou sazbu beze změny 1,50 – 1,75 %. Sazba z nadměrných rezerv (IOER) byla zvýšena z údajně technických důvodů na 1,60 % z předchozích 1,55 %. Následný komentář vyzněl mírně holubičím dojmem, když šéf Fedu Jerome Powel vyjádřil nespokojenost s inflací pod 2 %. To by mohlo znamenat posun v nazírání na koncept cenové stability do budoucna, nicméně pro tuto chvíli Powel vyjádřil spokojenost s nastavením měnové politiky. Globální růst se už dle Fedu stabilizoval a nejistoty pro globální obchod zeslábly. Powel zmínil i potenciální riziko rozšíření koronaviru a nazval jej divokou kartou. Dolarové úrokové sazby před a po zasedání mírně klesaly. Dolar po zasedání vůči euru lehce oslabil.

Česká koruna se včera většinou držela mírně nad úrovní 25,20 CZK/EUR a později oslabila na 25,26 CZK/EUR. Oslabil i polský zlotý mírně oslaboval, naopak maďarský forint smazal část předchozích ztrát. Příští týden bude zasedat Česká národní banka a do mozaiky názorů k nastavení měnové politiky přispěl viceguvernér Tomáš Nidetzký. V rozhovoru pro Reuters uvedl: "pro mě je jako nejpravděpodobnější scénář na zasedání příští čtvrtek stabilita sazeb". Dále dodal, že inflaci v letošním roce už kroky ČNB zásadně neovlivní. To zapadá do naší prognózy, ve které čekáme stabilitu úrokových sazeb ČNB v průběhu letoška. I tom pojednávají naše nově vydané kvartální Ekonomické výhledy viz zde http://bit.ly/2uMoZzN.