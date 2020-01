Po nepokojích v Chile se „zelené“ investice rychle vrací na strmou růstovou křivku

AChilská vláda byla v prosinci loňského roku nucena vzdát se pořádání konference OSN o změně klimatu (COP 25), poté co se rozšířily protesty proti nárůstu životních nákladů. Panovaly otazníky, jak se nepokoje a politika na ně reflektující odrazí v dalším směřování země. Přitom právě investice do zelené energie chilská vláda dlouhodobě podporovala. Zájem o ně v posledních letech vzrostl do té míry, že se Chilská republika stala jedním z nejrychleji rostoucích států v Latinské Americe.

Arnoldus Mateo van den Hurk Mir, španělský konzultant pro obnovitelné zdroje, uvedl, že by je trh z negativního dopadu nepokojů na cestěk zotavení. „Případné další protesty by jen zpozdily některé investice,“ řekl van den Hurk Mir. „Elektrifikace a vztah k zelené energii v Chile stále roste,“ dodal.

Důvěru v chilskou ekonomiku a stabilní zájem o investice potvrzují nedávná oznámení firem působících na místním trhu. Minulý měsíc španělská developerská společnost pro obnovitelné zdroje energie Acciona uvedla, že v roce 2020 v Chile postaví 84 MW větrných a 64 MW solárních parků, čímž se její celkový výkon dostane na úctyhodných 684 MW.

Stejně tak významný německý výrobce turbín Enercon počítá s chilskou větrnou farmou Horizonte o výkonu 607 MW, která pomůže vyrovnat pokles prodejů na německém trhu.

Pozadu není ani česká skupina Solek, která v Chile působí již od roku 2014 a má v plánu vybudování až 250 MW solárních parků. V minulosti byly dokončeny čtyři projekty a nyní probíhá výstavba tří projektů (Via Alegre, Los Patos, Santa Fe). Část plánovaných elektráren z celkového výkonu 250 MW do konce roku 2021 je určena pro kanadský fond Carbon Free.

„Investice do chilských solárních projektů jsou stále na vzestupu. I čeští investoři mohou být u toho. Mohou se s námi podílet na investicích do dalších nejméně 100 MW elektráren v rámci tohoto balíku chilských projektů, a to formou fondu kvalifikovaných investorů Solek SICAV,“ uvedl Zdeněk Sobotka, zakladatel a majoritní akcionář skupiny Solek.

Chilský trh s obnovitelnými zdroji profituje z velké poptávky po energii z těžebního sektoru, energeticky náročná je zejména těžba mědi, a také díky nejpříznivějším přírodním podmínkám na planetě (z hlediska slunečního svitu). Chilská ekonomika byla v poslední dekádě z hlediska využití solární energie jednou z nejdynamičtějších v Latinské Americe.

Současnost ukazuje, že zahraniční reputace Chile v oblasti fiskálního řízení přežila sociální otřesy bez ztráty květinky. Přestože se ekonomická aktivita v říjnu meziměsíčně snížila o 5,4 procenta, podle zpráv Bloombergu se důvěra investorů na trhu vrací.