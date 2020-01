Ranní komentář: Fed s dalším krokem zatím vyčkává, dnes zasedá Bank of England

Včerejší zasedání americké centrální banky žádné větší změny na finanční trhy nepřineslo. Fed zveřejnil v podstatě stejný doprovodný komentář jako na prosincovém zasedání, a to pouze se dvěma změnami, které se nesly v lehce holubičím duchu. Právě díky tomu dolar reagoval nakonec mírným oslabením, i když celkový pohyb na většině měnových párů byl jen velmi omezený.

Dnes bude o sazbách rozhodovat Bank of England a v jejím případě může být reakce na trzích o poznání zajímavější. Většinový konsenzus se sice přiklání k variantě ponechání sazeb beze změny, značná část trhu ale počítá s tím, že by dnes sazby mohly klesnout. Ať už bude tedy rozhodnutí BoE jakékoli, libra by dnes měla být v reakci na zasedání poměrně volatilní.

Pokračuje pak také výsledková sezóna a klíčovým tématem zůstává i další šíření koronaviru, které dnes dostává akciové trhy po celém světě znovu pod značný prodejní tlak.

