Fed nezasahuje, nemá proč. Sázky na snížení sazeb ale rostou

Federální rezervní systém nevidí důvody ke změně aktuálně nastavené měnové politiky. To je sice scénář, který byl všeobecně očekáván, na druhou stranu, spekulace ohledně možného snížení sazeb během letošního roku rozhodně nelze vyvrátit. Ba naopak. V dnešním projevu šéfa Fedu bylo možné nalézt argumenty nahrávající minimálně jednomu úrokovému cutu o „tradičních“ 25 bazických bodů.

Americká ekonomika od prosincového zasedání Fedu mírně expanduje, přičemž trh práce zůstává silný. Tvorba nových pracovních míst je v průměru za poslední měsíce solidní a míra nezaměstnanosti zůstává nízká - je však, jak během tiskové konference upozornil guvernér Fedu Powell, „překvapivé“, že mzdy nerostou mnohem rychleji vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti. A nakonec, spotřeba domácností roste mírným tempem, pouze podnikové investice a export zůstávají slabé.

Co se týče cen, celková inflace a její jádrové vyjádření dosahují hodnot pod úrovní inflačního cíle na dvou procentech. Tržní inflační očekávání zůstávají nízká, výstupy z šetření zaměřující se na dlouhodobou predikci tempa růstu cen se pak změnily jen málo. Fed každopádně očekává, že se inflace během příštích měsíců dostane blízko k nastavenému inflačnímu cíli.

Na základě toho měnový výbor jednomyslně rozhodl ponechat hlavní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 1,5-1,75 %. Aktuální měnová politika je podle vyjádření Fedu nastavena vhodně, tedy podle dat, která jsou v souladu s prognózou, aby byl podpořen udržitelný růst, silný trh práce a dynamika inflace navracející se k inflačnímu cíli. Klíčové je, aby nedošlo na scénář, kdy se inflace bude držet vytrvale pod úrovní cíle, uvedl Powell.

Při pohledu na globální ekonomiku jsou podle šéfa Fedu patrné náznaky stabilizace, přičemž některá rizika částečně odezněla, jako např. obchodní spory (nervozita pramenící z této oblasti ale zůstává stále zvýšená, a to jako na globální, tak i americké úrovni). Některé nejistoty dalšího vývoje však trvají, a to včetně aktuální epidemie koronaviru. V jejím případě je však velmi brzy na jakékoliv hodnocení či kvantifikaci dopadů na americkou ekonomiku, upozornil centrální bankéř.

Jedinou technickou změnou, která však byla očekávána, je zvýšení úrokové sazby uvalené na přebytečné rezervy (IOER) o 5 bazických bodů na 1,6 %. V případě operací na repo trhu pak bude Fed aktivní minimálně do dubna. Postupem času budou nákupy na těchto trzích zpomalovat.

Vedle toho Powell hovořil o tom, že měnový výbor provede revizi rámce měnové politiky (podobně jako ECB). Důvodem je potřeba se přizpůsobit „novému normálu“, kam spadají například silné globální dezinflační tlaky vedoucí k nedosahování inflačního cíle, plochá Phillipsova křivka či mnohem nižší úrovně přirozené reálné úrokové míry. Revize proběhem v režimu trvajících nastavených cílů Fedu, tedy dosahování maximální zaměstnanosti a stabilního růstu cen.

Podle reakce dolaru, který měl během tiskové konference tendenci mírně oslabovat (a nakonec jen dočasně), se dá soudit, že část trhu v Powellových slovech nacházela lehce holubičí nádech. Ten je možné ztotožnit s nedosahováním inflačního cíle, nadto s „pouhým“ přibližováním se k němu během příštích měsíců, vedle toho zřejmě zapůsobily i zmínky o rizicích, jako je stále zvýšená nejistota kolem obchodních sporů či nejistota kolem dopadů epidemie koronaviru.

Celkově lze říci, že se Fed bude prozatím držet režimu „wait and see“, kterému odpovídá stabilita sazeb. Nevylučujeme však, že by působením rizik, především těch zahraničních, případně vytrvalým nedosahováním inflačního cíle a následného oslabování inflačních očekávání nemohlo letos dojít na jedno preventivní snížení úroků o 25 bazických bodů. Predikce trhu je přitom dle aktuálních dat agresivnější, než byla ráno, a dosahuje zhruba 40 bodů do konce roku.