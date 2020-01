FLASH: Fed ponechává sazby beze změny

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání úrokové sazby nezměnila. Doprovodné prohlášení pak upravila směrem, který podle některých názorů může signalizovat silnější závazek k vyšší americké inflaci. Kromě toho Fed konstatoval, že pracovní trh je nadále silný a největší světová ekonomika roste mírným tempem. Hlavní americký akciový index Dow Jones po oznámení zpevnil o 150 bodů, aktuálně přidává 0,6 %.

Spotřebitelské ceny ve Spojených státech v prosinci proti předchozímu měsíci vzrostly o 0,2 procenta. Tempo růstu tak zpomalilo z listopadových 0,3 procenta. Meziroční inflace nicméně v prosinci zrychlila, a to na 2,3 procenta z 2,1 procenta v listopadu.

Měnový výbor FOMC v doprovodném prohlášení uvedl, že měnová politika je nastavena adekvátně pro to, aby podporovala inflaci vracející se směrem k symetrickému 2procentnímu cíli. Dřívější formulace přitom konstatovala, že Fed usiluje o to dostat inflaci do blízkosti tohoto cíle, který považuje za zdravý cíl pro rostoucí ekonomiku.

Dnešní rozhodnutí ponechat sazby beze změn bylo jednomyslné. Loni je Fed třikrát snížil. Pro letošní rok počítají trhy s aspoň jedním dodatečným snížením.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 20:21 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2614 0.1410 25.2661 25.1922 CZK/USD 22.9493 0.2775 22.9704 22.8718 HUF/EUR 337.6001 -0.1165 338.5182 337.2600 PLN/EUR 4.2865 0.3354 4.2872 4.2697

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6357 -0.1361 7.6542 7.6298 JPY/EUR 120.2170 -0.1213 120.1800 119.8910 JPY/USD 109.2320 -0.0174 109.2580 108.9780

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8454 -0.0910 0.8468 0.8447 CHF/EUR 1.0728 0.0384 1.0738 1.0710 NOK/EUR 10.0905 0.4248 10.0983 10.0371 SEK/EUR 10.5927 0.0042 10.6004 10.5632 USD/EUR 1.1006 -0.1542 1.1015 1.0992

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4817 0.1778 1.4848 1.4754 CAD/USD 1.3201 0.3192 1.3211 1.3161

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



