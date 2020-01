Brexit je tady. 10 věcí, které se zásadně změní pro Čechy - Erasmus, cestování na občanku, cena za telefonování, nákupy, reklamace

Evropský parlament schválil brexitovou dohodu. Po vleklých jednání konečně přichází pevný termín brexitu, Velká Británie v pátek 31. ledna definitivně vystoupí z Evropské unie. Mnohé se tak změní nejen pro občany Spojeného království, ale i pro Čechy. Na zásadní změny by se měli připravit především studenti.

Evropský parlament dnes večer schválil brexitovou dohodu velkou většinou hlasů. Souhlas Evropy podmiňoval úspěšný odchod Velké Británie z Unie.

K tomu dojde v pátek středoevropského času. Po téměř půlstoletí Británie odejde z Evropské unie. V Británii bude tou dobou jedenáct večer, změny ale nevstoupí v platnost okamžitě. Do konce roku 2020 bude pro zemi platit přechodné období.

Změny se dotknou i českých občanů, zejména těch, kteří v Británii pracují, podnikatele, kteří s ní obchodují, nebo studenty, kteří tam plánují studijní pobyt.

1) Na Erasmus naposledy

Otálet by neměli vysokoškolští studenti, kteří by to britského království rádi zamířili na studijní pobyt. Británie dlouhodobě patří k nejoblíbenějším cílům českých studentů. V rámci evropského studijního programu Erasmus tam v roce 2020 díky přechodnému období studenti mohou vyjet ještě za výhodnějších pravidel, platných i pro britské studenty.

"V roce 2021 s tím však bude konec. Školné tak pak ze dne na den vyskočí třeba o 200 tisíc korun. Skončí také možnost vzít si výhodnou studentskou půjčku. Těm českým studentům, kterým se však podaří na britské škole zapsat ještě letos, tj. nejpozději na letošní podzimní semestr, pravděpodobně zůstanou výhodné podmínky studia po celou jeho dobu, tedy i za horizontem roku 2020," vysvětluje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.

2) Na občanku už jen na chvíli

Jako do jiných členských států EU mohou čeští turisté cestovat do Británie klidně bez pasu, jen s občanským průkazem. To se ale změní, zřejmě již v průběhu letošního roku. Než se do země vydáte, nechte si raději udělat pas a sledujte aktuální podmínky pro vstup do země, které najdete třeba na stránkách ministerstva zahraničních věcí.

3) Pozor na telefonování

Od roku 2017 mohou Češi volat v Evropě za ceny jako doma, připravte se, že v Británii toto od roku 2021 skončí. Během přechodného období si ceny ještě hlídat nemusíte, poté se ale ceník může přiblížit těm, které mají jiné evropské země, které nejsou součástí EU, jako Švýcarsko nebo Srbsko. Zpátky by tak mohly být SMS zprávy za desetikorunu a volání řádově za desítky korun za minutu.

4) Levné nákupy změní clo

Nakupovat v Británii se dosud vyplatilo, Češi si objednávali především oblečení. Jeho cena se ale do budoucna navýší o clo ve výši až dvanácti procent a také o jedenadvacetiprocentní daň. Mohou se změnit i ceny za poštovné. Do konce roku ale ještě nakupujete za stávajících podmínek.

5) Čtěte podmínky reklamace

Po 1. lednu 2021 se mohou zásadně změnit i podmínky záruky a reklamace zboží. Rozhodně stojí za to číst je předem. Nakupováním v tzv. třetích zemích nemáte ochranu, kterou zajišťuje evropský vnitřní trh. Nové podmínky reklamací si Británie zřejmě vyjedná s členskými zeměmi jako celkem.

6) Podnikatele čekají zmatky

Čeští podnikatelé a firmy, které s Británií obchodují, se v nejbližších měsících zatím nemusí žádných zásadních zvratů obávat. Během přechodného období bude vzájemný obchod fungovat podobně jako dosud. Co je čeká od roku 2021 ale zatím není jasné.

"I v případě, že se Londýn k dodržování evropských pravidel zaváže a uzavře s EU dohodu o volném obchodu s nulovými cly a kvótami, budou muset na vzájemných hranicích začít fungovat kontroly. Týkat se budou původu zboží či toho, zda splňuje například bezpečnostní standardy," popisuje Kovanda. EU stojí o co nejužší vztahy, Británie už projevila zájem uzavřít smlouvu o volném obchodu.

7) Češi v Británii se musí stát usedlíky

Češi, kteří v Británii žijí a pracují, si již během letošního roku musí podat žádost o status usedlíka. "Do té doby mohou v Británii pracovat jako předtím. Jejich práva na pobírání příspěvků a přístup k službám zůstanou nezměněna," doplňuje Lukáš Kovanda.





8) Za prací jen na povolení

Kdo by do Británie za prací teprve rád vyrazil, bude to mít složitější. Pro evropské občany země nově zavádí Evropské povolení k dočasnému pobytu (Euro TLR). Žádost lze podat on-line a je bezplatná, je třeba v ní ověřit svou totožnost a trestní bezúhonnost. Pokud byste v Británii chtěli zůstat i po tomto dočasném pobytu, které umožňuje strávit v zemi jen 36 měsíců, je třeba včas požádat o status usedlíka.

9) Trvalý pobyt jen pro prospěšné

Právo na usídlení nebude automatické a ne každý na něj dosáhne. Jaké šance máte, napoví nový bodový imigrační systém, který vejde v platnost v lednu 2021. Bude podobný tomu australskému, bude tedy upřednostňovat osoby, které mají zemi co nabídnout, zejména znalosti a specifické dovednosti. "Naprostá většina imigrantů, včetně českých, si po roce 2020 bude muset nejprve zajistit v Británii zaměstnání. Výjimku budou tvořit vybraní vědci a další vysoce vítané profese, které britská vláda určí," doplňuje Kovanda.

10) Sociální dávky po letech, nikoli po měsících

Přitvrdí také sociální systém. Zatímco nyní na ně i v zemi žijící Češi dosáhnou již po třech měsících, nově budou přístupné až po pěti letech pobytu v Británii. Pro cizince se také mají výrazně zvednout zdravotní odvody.