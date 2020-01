Česká republika je nadále proti návrhu regulace olova, Komise o něm chce hlasovat na začátku února

29. 01. 2020

Česká republika, konkrétně zástupci Ministerstva životního prostředí a dalších pěti ministerských rezortů, odmítli další návrh Evropské komise na regulaci použití olověného střeliva na území členských států EU. Evropská komise, s cílem regulovat vnos olova do životního prostředí, zveřejnila před únorovým jednáním členských států přepracovaný návrh na jeho regulaci. Ten ovšem zůstává pro Českou republiku nepřijatelný, především pro svou neaplikovatelnost a nemožnost kontroly.

Na základě nesouhlasu členských států v listopadu loňského roku (viz. tisková zpráva Evropská komise přepracuje svůj další návrh na regulaci olověného střeliva, proti se postavila i ČR ) slíbila Evropská komise přepracování posledního návrhu na vznik nové evropské legislativy, který by celoevropsky reguloval vnos olova do životního prostředí.

Před jednáním členských států, které se koná v Bruselu 4. února, a kde by se mělo o návrhu na vznik nové legislativy závazně hlasovat, Evropská komise upravený návrh na regulaci olova ve střelách a rybářských olůvkách zveřejnila.

„Navrhovaná úprava je oproti minulé verzi však pouze kosmetická. Zůstává zákaz používání olova poblíž veškerých vodních ploch, tedy i řek, potoků či strouh všude v krajině, a platí vznik tzv. nárazníkových pásem v okolí vod. V nich by nebylo možné ani střílet ani držet olovo. Jedinou změnou od minulého návrhu je tak vesměs snížení velikosti nárazníkového pásma ze 400m na 300m v okolí mokřadů v širokém slova smyslu, tedy v okolí jakýchkoliv vod. Nelogické a v praxi neaplikovatelné návrhy, které oklikou povedou k plošnému zákazu používání olova ze strany myslivců nebo rybářů, budeme i nadále odmítat,“ upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Upravený návrh Komise dnes projednala pracovní skupina svolaná ministrem Brabcem a složená ze zástupců ministerstev životního prostředí, zemědělství, obrany, vnitra, zdravotnictví a průmyslu a obchodu.

Návrh Komise tak de facto znamená plošný zákaz použití olova v krajině. Zdaleka ne vždy však existují alternativy, čím olovo v budoucnu nahradit, na nebezpečnost používání náhrad v různých typech střeliva a zbraní pak upozornili i zástupci Ministerstva vnitra

Z návrhu Komise navíc není jasné, jak se návrh dotkne sportovních střelců a bezpečnostních složek, byť se Komise v listopadu zavázala, že se jich novinka nijak nedotkne, upozornili zástupci rezortů vnitra a obrany.

Zástupce Ministerstva zemědělství také upozornil na problém s prokazatelností skutečných dopadů použití olova na přírodu v České republice. Ministr životního prostředí Richard Brabec v této souvislosti informoval, že již před několika týdny slíbil myslivcům a dalším hospodářům v krajině, že MŽP nechá zpracovat rešerši reálných dopadů olova na životní prostředí v České republice. O detailním zadání a obsahu takového materiálu dnes meziresortní skupina rovněž diskutovala.

Z výše zmíněných důvodů se mezirezortní pracovní skupina dnes shodla, že trvá na odmítnutí aktuálního návrhu Evropské komise a Česká republika, zastoupená na jednání v Bruselu Ministerstvem životního prostředí, je připravena na jednání Komise počátkem února návrh odmítnout opět jako celek.

