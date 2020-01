Cílem OPEC je prodloužení snížení produkce ropy do června, důvodem je znepokojení z šíření koronaviru

OPEC chce prodloužit současné snížení těžby ropy od března alespoň do června s možností většího snížení, pokud bude poptávka po ropě v Číně významně ovlivněna rozšířením nového koronaviru.

Rychlý pokles cen ropy za posledních několik dní znepokojil představitele OPECu, protože nový virus nalezený v Číně a několika dalších zemích vyvolal obavy ze zásahu do hospodářského růstu a poptávky po ropě. Cena ropy mírně prolomila sérii několika negativních dní po sobě, ale zůstává pod hladinou 60 dolarů za barel.

Saúdská Arábie, která je de-facto lídrem OPECu, ke které se připojili klíčoví producenti ropy, jako například Spojené arabské emiráty, Alžírsko a Omán, se v pondělí snažila uklidnit situaci ohledně vlivu viru na světovou ekonomiku a poptávka po ropě. Členové OPEC však začali zvažovat i své možnosti a zintenzívnili interní diskusi o tom, jak co nejlépe reagovat na pokles cen.

Prodloužení je možné do června, další možností je prodloužení paktu do konce roku 2020. Další snížení by bylo možné v případě potřeby.

OPEC +, který zahrnuje Rusko, snižuje dodávky ropy na podporu ceny a v prosinci se dohodl na zadržení 1,7 milionu barelů za den produkce do konce března. Rusko trvá na tom, že chce, aby současná dohoda trvala pouze do března, zatímco Saúdská Arábie je podle zdrojů OPEC + nakloněna dohodě.

V tomto roce OPEC očekává, že se jeho podíl na světovém trhu bude nadále snižovat, neboť produkce konkurence v zemích mimo OPEC se zvyšuje, včetně USA, Brazílie, Kanady, Austrálie, Norska a Guyany, zatímco světová poptávka stoupá.