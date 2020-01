Rozhovor s Alenou Schillerovou pro Radiožurnál ke stravenkovému paušálu

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 29.01.2020

Jiří CHUM, moderátor

54 % Čechů souhlasí se zavedením takzvaného stravenkového paušálu, proti je jich zhruba třetina. Ukazuje to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Na návrhu z dílny ministerstva financí se shodla koalice. Proti jsou odbory a společnosti vydávající stravenky. Teď míříme na resort financí. Tam už do našeho přenosového vozu zdravím ministryni financí Alenu Schillerovou za hnutí ANO. Dobré ráno, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestraník za ANO/

Dobré ráno.

Jiří CHUM, moderátor

Z toho exkluzivního průzkumu vyplývá, že zhruba každý šestý Čech si po změně raději začne doma sám vařit nebo se stravovat jiným způsobem. Třetina lidí pak se změnou vůbec nesouhlasí. Jak velký dopad čekáte po zavedení stravenkového paušálu na restaurace a stravovací zařízení vy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestraník za ANO/

Hlavně bych chtěla zdůraznit, že my nerušíme žádný ze stávajících benefitů, ani závodní stravování, ani stravenky. My zavádíme pouze další alternativu takzvaného stravenkového paušálu, protože v naší zemi asi milion zaměstnanců nedosáhne na žádný benefit. Je to dáno především tím, že zaměstnavatelé, zejména malých a středních firem, nemají na to, aby platili z každé stravenky 2 % stravenkové firmě. Další částka, která se ze stravenek platí, je 5 až 7 % v restauracích. Takže já dopad neočekávám. Vyšla jsem mj. z průzkumu Asociace hotelů a restaurací, kteří se toho vůbec neobávají, a dokonce mají podporu až u 70 % majitelů restaurací pro tento nový způsob stravenkového paušálu.

Jiří CHUM, moderátor

Takže neočekáváte, že by si lidi začali více vařit doma a vlastně pro restaurace by to nebylo přínosné.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestraník za ANO/

Ne, vůbec to neočekávám a naopak vycházím z názoru lidí, kteří to dělají, z expertů Asociace hotelů a restaurací, kteří to podporují.

Jiří CHUM, moderátor

Rozumím. Nebojíte se, že by firmy se stravenkovým paušálem podváděly a nechci je házet do jednoho pytle, třeba místo mzdy přidají peníze do nezdaněného paušálu, protože to pro ně prostě bude výhodnější? Jak to budete kontrolovat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestraník za ANO/

Nebudeme nic kontrolovat. Já vysvětlím jednoduchý princip. Za prvé, vůbec bych nepodezírala naše zaměstnavatele, že by něco takového dělali. Za druhé, vezměte si, že zaměstnanec má uzavřenou pracovní smlouvu a pokud dostane stravenkový paušál, bude to oddělená částka. Takže si představte třeba stokorunovou stravenku, kde 55 Kč dnes platí zaměstnavatel. Ten místo toho vezme těch 55 Kč, vynásobí počtem odpracovaných dní, dejme tomu 20, to je 1100 Kč. A tyto peníze dostane vedle výplaty v čistém. Neplatí se z toho žádné odvody tak, jako je to dnes u stravenek, a zaměstnavatel si to dá do výdajů. Proč bychom ho tedy měli kontrovat, proč by to dělal? Nepodezírejme naše zaměstnavatele, je to neseriózní a neslušné vůči nim. Navíc dnes je boj o zaměstnance, takže já si naopak myslím, že to využijí k tomu, aby ten benefit zaměstnancům dali.

Jiří CHUM, moderátor

Máte prozkoumáno nebo odhadujete, jak velká část zaměstnanců podle vás přejde na stravenkový paušál?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestraník za ANO/

Ne, to v tuto chvíli nemáme prozkoumáno. Čekáme na průzkum trhu, který si necháváme dělat. My samozřejmě nikoho k ničemu nutit nebudeme. Počítáme ale se zájmem, když jsem viděla tu masivní podporu už od léta.

Jiří CHUM, moderátor

Promiňte, čeho se ten průzkum tedy týká, co budete teď zkoumat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestraník za ANO/

Máme tam celou řadu dotazů, zkoumáme podporu našeho záměru. Zjišťujeme, jaký je o to zájem u zaměstnavatelů i zaměstnanců, protože stravenkový paušál přináší benefit oběma.

Jiří CHUM, moderátor

Proč přicházíte s takzvaným stravenkovým paušálem až teď, dřív jste to nebrali jako zásadní téma?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestraník za ANO/

Jde o nápad z dílny Ministerstva financí, který přišel nyní, kdy pracujeme více s různými daňovými výjimkami už delší dobu. Mám jejich analýzu, probíráme je a přišli jsme současně i na tuto možnost. Poučili jsme se i z minulosti, my nechceme nikomu nic brát, nic rušit. To znamená, kdo chce stravenky a chce si platit všechno s tím spojené, nechť je má. Jestliže tady ale existuje milion zaměstnanců, kteří nemají nic, tak si myslím, že to je na pováženou, a to mě velmi trápí.

Jiří CHUM, moderátor

Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO byla hostem Ranního interview Radiožurnálu. Paní ministryně, děkuju. Na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestraník za ANO/

Já děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.