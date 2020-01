MPO připravilo unikátní projekt „V4 Innovators in Israel“ pro start-upy a inkubátory ze zemí V4

Publikováno: 29.1. 2020 Autor: Odbor komunikace



V rámci probíhajícího předsednictví ČR ve Visegradské skupině Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Zastupitelským úřadem ČR v Tel Avivu připravilo unikátní program na podporu inovací a start-upů ze zemí V4. Zájemci o účast mohou posílat přihlášky do 14. února 2020 a již v květnu získat nové kontakty a zkušenosti přímo v Izraeli.

„Do roku 2030 chceme být v duchu vize Czech Republic: The Country For The Future inovačním lídrem a inspirujeme se mimo jiné právě v Izraeli, který je v otázce inovací již nějakou dobu jednou z nejúspěšnějších zemí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Věříme, že tímto projektem pomůžeme českým firmám posunout se zase o kus dál.“

Cílem projektu V4 Innovators in Israel Training Program je naplňovat cíle stanovené v Inovační strategii ČR 2019-2030, zejména aktivně podporovat rozvoj start-upového prostředí v ČR a internacionalizaci inovativních podniků. Projekt ve výši 80 tisíc EUR, který je financován ze 4/5 prostřednictvím Mezinárodního visegradského fondu a z 1/5 ze strany Státu Izrael, navazuje na pilotní verzi programu, která byla s úspěchem realizována v prosinci 2018.

Zájemci mohou zasílat přihlášky do 14. února 2020.

„Vybraní účastníci z řad českých start-upů a podnikatelských inkubátorů získají během desetidenního pobytu v Izraeli v květnu 2020 praktické nástroje a kontakty pro uplatnění svých podnikatelských záměrů a hodnocení tržního potenciálu inovativních myšlenek, řešení, produktů či služeb,“ říká náměstkyně pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

Samotný program v Izraeli bude zajišťován ze strany Ministerstva zahraničních věcí Státu Izrael a agentury MASHAV.

Další informace, včetně přihlášky a programu kurzu, jsou uvedeny na stránkách Mezinárodního visegradského fondu.