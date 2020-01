Starbucks uzavře 2 000 poboček kvůli koronaviru

"Koronavirus začíná ovlivňovat ekonomické výsledky globálních společností. Starbucks uzavře 2 000 poboček v Číně. Apple se obává narušení svých dodavatelsko-odběratelských řetězců. Mnozí zaměstnanci nadnárodních společností, kteří pobývají v Číně, dostali pokyn, aby pracovali z domova, nebo si vzali dovolenou," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Společnost Starbucks má v Číně přibližně 4 300 poboček. Kvůli šíření koronaviru se kavárenský řetězec rozhodl, že zhruba 2 000 poboček uzavře. Starbucks tím chce ochránit své zaměstnance a zákazníky, přestože to bude mít výrazně negativní dopad na finanční výkonnost společnosti. Pro Starbucks je Čína hned po Spojených státech nejdůležitějším trhem, který vytváří přibližně 10 procent celkových výnosů.





Na pozoru jsou i další společnosti. Například šéf Applu Tim Cook prohlásil, že koronavirus zakalil předpovědi o budoucím vývoji v následujícím čtvrtletí. Technologický gigant začíná mít vrásky na čele kvůli zavřeným továrnám svých dodavatelů v Číně. To by potenciálně mohlo ohrozit výrobu a mělo negativní dopad na finanční výkonnost společnosti.



Facebook se stal první velkou americkou společností, která zakázala zaměstnancům, aby cestovali do Číny. Cestovní omezení zavedly i další společnosti. Některé zas požadují, aby jejich zaměstnanci pracovali pouze z domova, nebo úplně opustili Čínu. Například automobilka Toyota oznámila, že její výrobní závody v Číně zůstanou kvůli koronaviru uzavřeny do 9. února 2020.