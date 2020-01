Apple a nové rekordy – čtvrtletní zisk již překonal v přepočtu půl bilionu korun!

Akcie Apple také letos vytvářejí nová historická maxima, k čemuž, jak uvádíme níže, částečně dopomáhá sama společnost. Nervozita na trzích v souvislosti s koronavirem sice také tento titul dostala v úvodu týdne pod prodejní tlak, před včerejším večerním reportem hospodářských výsledků však převážnou část ztrát vymazaly a trh tak tuto nejhodnotnější americkou korporaci ocenil znovu na více než 1,4 bilionu dolarů.

A první reakce trhu na následně zveřejněné hospodářské výsledky indikují, že hodnota firmy se dále posune, když akcie Apple dnes nejspíše vytvoří nová historická maxima. A svou výraznou vahou tak budou dopomáhat indexům k dalším zeleným číslům.

Vývoj akcií Apple (AAPL) za poslední rok





Pro řadu firem je poslední čtvrtletí roku díky Vánocům tradičně hospodářsky nejsilnější. V noci zveřejněné hospodářské výsledky společnosti Apple za jeho účetní 1. kvartál končící 28. prosinci přinesly v té souvislosti hned několik rekordních údajů.

Firma za dané období meziročně zvýšila celkové příjmy o 9 % na rekordních 91,82 mld. USD (vs. očekávání 88,5 mld. USD), tj. v přepočtu 2,1 bil. Kč. O většinu příjmů se postarala zahraniční poptávka, nicméně Američané i tak tvořili výrazný 39 % podíl.

Jak mj. uvedl šéf Tim Cook: „příjmy byly podpořeny silnou poptávkou po modelech iPhone 11 a i Phone 11 Pro a rekordní poptávkou po službách a nositelnou elektronikou (Wearables)“. Apple uvedl, že dokonce není schopen u některých Wearables uspokojit poptávku. Týká se to zejména sluchátek AirPods a třetí řady Apple Watch.

O nadpoloviční podíl na příjmech se stále starají iPhony, za které firma utržila téměř 56 mld. USD (+7,7 %). Následují služby z 12,7 mld. USD, které meziročně vzrostly o zhruba 18 %. Za zmiňované Wearables Apple utržil rekordních již více než 10 mld. USD, což je meziroční nárůst dokonce přes 38 %. Pokles příjmů nicméně Apple zaznamenal u počítačů MAC na 7,16 mld. USD (-3,5 %) a tabletů iPad na 6 mld. USD (-11 %).

Uživatelé si zkrátka ve čtvrtletí pořídili zhruba 100 mil. zařízení, resp. Apple eviduje v souhrnu již více než 1,5 mld. aktivních zařízení.

Přetrvávající vlastně výrazné marže na produktech znamenají ve výsledku pro Apple čtvrtletní rekordní zisk téměř 22,24 mld. USD (+11 %), v přepočtu téměř 510 mld. Kč! Na každou akcii Apple tedy připadl zisk 4,99 USD (vs. očekávání 4,55 USD), který opět firma rozdělí na dividendě vlastně jen v omezené míře.

Dividenda zatím nezměněna

Apple pokračuje ve výplatě dividendy, nicméně i přes rekordní zisk výši požitku zatím nenavýšil. Dojít by k tomu však tradičně mohlo v příštím čtvrtletí. Nyní se tedy akcionáři dočkají opět „jen“ 0,77 USD na každou akcii. Rozhodné datum pro nárok bylo stanoveno na 10. února, výplata proběhne 3 dny poté.

Odkup vlastních akcií

V minulém čtvrtletí akcionářům Apple vrátil téměř 25 mld. USD! Kromě zmiňované dividendy, která v souhrnu dosahuje přes 3,5 mld. USD, pak především pokračujícím odkupem vlastních akcií. Těch firma koupila na trhu za 20,7 mld. USD.

Výhled

Fiskální 2. kvartál patří u Applu tradičně k nejslabším v roce. Příjmy nicméně firma odhaduje meziročně růstově na 63-67 mld. USD (vs. oček. 62,4 mld. USD), když hrubá marže má vlastně setrvávat na výrazné úrovni 38-39 %. Zmiňovaný koronavirus má každopádně také dopady na podnikání firmy, zejména v Číně. A to nejen s ohledem třeba na omezování prodejní doby v tamních obchodech, ale především na výrobu. V souvislosti i se svátky se například v oblasti Wuhanu výroba nemá rozjet minimálně do 10. února. Dle Cooka má však firma výrobní alternativy.

Akcie Apple (AAPL) v předobchodní fázi (ve 14:25 hod.) posilují o více než 2 % na 324,40 USD.