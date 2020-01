AdMacro: Nepodceňujte dopady koronaviru, může to být srovnatelné s pádel Lehman&Brothers

Analytici výzkumné společnosti AdMacro míní, že trhy stále ještě podceňují skutečné dopady čínské koronavirové nákazy, jež by pro globální ekonomiku mohly mít podobný rozsah jako pád banky Lehman&Brothers na začátku poslední krize v roce 2008.Podle analytiků se trh snaží současný problém porovnávat s poslední podobnou epidemií SARS z roku 2003 (8000 nakažených a téměř 800 mrtvých), ale ekonomická situace se od té doby výrazně změnila a dopady budou s největší pravděpodobností výraznější.V roce 2003 čínská ekonomika generovala cca 4% globálního HDP ale v současnosti je tento podíl už na úrovni cca 16%. V roce 2003 a v pozdějších letech čínská ekonomika silně rostla, nyní je tempo jejího růstu nejnižší za posledních několik dekád.V roce 2003 60% obyvatel Číny žilo na venkově, nyní je to 60% pro městské aglomerace. Počet Číňanů cestujících letadlem se zvýšil z 80 miliónů v roce 2003 na současných až 660 miliónů.Některé čínské metropole či celé oblasti jsou aktuálně v podstatě uzavřené a celkově je snaha omezit pohyb obyvatel mezi městskými aglomeracemi. Mnohé především zahraniční firmy oznamují přerušení svých aktivit v zemi. To vše povede k velkému útlumu, který by mohl do určité míry napodobit projevy pádu Lehman&Brothers a způsobit globální ekonomický útlum.Podle analytiků firmy by v případě déletrvajících problémů v řádu několika měsíců mohla epidemie umazat až 1% z celkového čínského růstu a cca 0,5% z tempa růstu celé Východní Asie. V reálu by mohl být pokles tempa růstu ještě silnější.Někteří analytici také připomínají zcela odlišnou situaci akciových trhů v roce 2003 a nyní. Tehdy se trhy zotavovaly ze splasknutí dot.com bubliny. Nyní jsou na vrcholu několikaletého a rekordního býčího trendu, což zvyšuje jejich citlivost na závažné negativní motivy či rizika.