Vše o koronaviru: Příznaky, šíření, léčba a hrozba pro Českou republiku

Koronavirus, který se v posledních dnech z Číny rozšířil nejen do zbytku Asie, ale také do Evropy či Ameriky, děsí. V tomto článku najdete na jednom místě všechny důležité informace o nákaze, která straší celý svět. 1. Co je čínský koronavirus? Koronavirus z čínského Wu-chanu označený jako 2019-nCoV patří do větší rodiny virů, které postihují lidi i zvířata a mohou mít lehčí i vážnější průběh. Do stejné rodiny patří i viry SARS (syndrom náhlého selhání dýchání) a MERS, které zabíjely v letech 2002 a o deset let později. Ty v součtu zabily více než tisíc lidí, Česku se ale podle dostupných informací vyhnuly. Čínský koronavirus z Wu-chanu způsobuje zápaly plic, které mohou být smrtelné, především u oslabených jedinců. 2. Jaké jsou příznaky čínského koronaviru? V době chřipek je zásadní vědět, jak poznat běžnou infekci od koronaviru, který zabil v Číně už více než 130 lidí a po celém světě prokazatelně nakazil kolem šesti tisícovek pacientů.

Problém je ovšem v tom, že příznaky zpočátku nejsou nijak výrazné, což komplikuje například záchyt nemocných na letištích.

Podle amerického centra pro kontrolu nemocí CDC mezi běžné příznaky patří horečka, kašel a také problémy s dechem. Intenzita jednotlivých symptomů se ovšem může lišit pacient od pacienta.

"U SARS to zjistily termokamery na letištích, tady to odhalit půjde obtížně, komplikují to mírnější příznaky a i sedmidenní inkubační doba," vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula.

3. Jak se koronavirus šíří a jaká je inkubační doba?

Zatím vše nasvědčuje tomu, že se nákaza šíří vzduchem jako běžná chřipka, obvykle na vzdálenost metru a půl.

"V prachu přežije několik hodin, v biologickém materiálu, v hlenu nebo kapce vody je to ale mnohem déle," přiblížil Roman Chlíbek z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradec Králové.

Infikovaní tak můžou další lidi nakazit kapénkami, které "vystřelí" do okolí při kašli. Inkubační doba nemoci je velmi kolísavá - experti mluví o rozmezí od dvou do 14 dnů.

4. Jak se koronavirus léčí a jak se chránit?

Hongkong v úterý vpodvečer oznámil, že má proti čínskému koronaviru vakcínu, ale že potřebuje čas na její otestování. Vakcíny vyvíjejí i Číňané a Američané.

Specifický lék přímo proti čínskému koronaviru zatím neexistuje. Pacienti aktuálně dostávají běžná antivirotika, která ale nejsou příliš účinná.