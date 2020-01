Česká pošta: Zákazník si od února zvolí cenu a rychlost doručení dopisu

Česká pošta zavádí od února systém dvourychlostního doručování. Klient si při odesílání vnitrostátních listovních zásilek bude moci zvolit rychlost jejich doručení a podle toho i cenu dopisu či pohlednice.

„Důvodem pro tuto změnu je fakt, že celkový objem listovních zásilek každoročně klesá o zhruba 10 %, naopak náklady spojené s doručováním rostou. Pokud by Česká pošta nepřikročila ke změnám, musela by navyšovat ceny všech listovních zásilek. Dvourychlostní doručování umožňuje, že zůstává zákazníkům možnost volby doručení bez dalšího zdražování. Zároveň dojde k optimalizaci doručovací sítě, která se v některých regionech potýká s chronickým nedostatkem listovních doručovatelů, a to zajistí udržení nebo zvýšení kvality našich služeb,“ říká ředitel logistiky České pošty Petr Cinkl.

Prioritní a ekonomický režim

Se zahájením dvourychlostního systému doručování bude nově stát v prioritním režimu Obyčejné psaní do 50 g 26 Kč. Zároveň bude pro listovní zásilky zaveden ekonomický režim se slevou 7 Kč za podanou zásilku, tedy za výslednou cenu 19 Kč u Obyčejného psaní, což odpovídá stejné výši jako doposud.

Mění se také cena Doporučeného psaní podle rychlosti dodání. Dodání zásilky do 50 g následující den po podání bude stát 54 Kč, ekonomické doručení do druhého dne pak 47 Kč.

Klient, který odesílá obyčejný dopis nebo pohlednici vhozením do poštovní schránky a požaduje jeho prioritní doručení, tedy následující den, musí zásilku řádně ofrankovat a viditelně ji označit poznámkou D+1, nejlépe v levé horní čtvrtině adresní strany pod adresu odesílatele, v případě pohlednice v horní nepopsané části adresní. Známka pak musí mít hodnotu 26 Kč nebo písmenovou hodnotu A.

Pro ekonomické doručení druhý den po podání stačí zásilku ofrankovat 19korunovou známkou nebo jejím písmenovým ekvivalentem B. Další označování v tomto případě není nutné.

Při podání zásilek a zaplacení poštovného přímo na pobočce není nutné prioritní režim zdůrazňovat poznámkou D+1, protože pracovníci pošty sami zásilku označí příslušnou nálepkou.

Správné označení odchozí zásilky jako D+1 je klíčové pro její doručení v prioritním režimu. Pokud by zákazník použil známku typu A nebo v hodnotě 26 Kč, ale nepřidal označení D+1, bude zásilka doručena v ekonomickém režimu. Pokud by odesílatel naopak zásilku označil D+1, ale použil by levnější 19 Kč známku, bude zásilka doručena v prioritním režimu, zároveň ale bude identifikována jako nedostatečně vyplacená s tím, že doplatné uhradí její adresát.

Informace o dvourychlostním doručování získají zákazníci na pobočkách České pošty a na webových stránkách www.ceskaposta.cz/dverychlosti.

Matyáš Vitík

tiskový mluvčí

Česká pošta, s.p.

606 111 060

vitik.matyas@cpost.cz