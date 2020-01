Nidetzký: "Včerejší" inflace není důvodem k obavám

Viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký upřednostňuje hladkou trajektorii úrokových sazeb a neznepokojuje jej současné zrychlení růstu cen nad horní mez tolerančního pásma centrální banky. Nidetzký v úterním rozhovoru pro agenturu Reuters dále řekl, že od čtvrtletní aktualizace makroekonomické prognózy ČNB nečeká nic přelomového. Bankovní rada bude o nové prognóze debatovat na svém příštím měnovém zasedání 6. února.

"Nemyslím si, že prognóza přinese nějaký 'game changer'," řekl viceguvernér.

ČNB naposledy zvýšila hlavní dvoutýdenní repo sazbu na současných 2,0 % loni v květnu. Od té doby většina členů bankovní rady včetně Nidetzkého podporuje stabilitu sazeb. Na minulých třech měnových zasedáních však hlasovali vždy dva členové bankovní rady pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.

"Pro mě je jako nejpravděpodobnější scénář na zasedání příští čtvrtek stabilita sazeb," řekl Nidetzký. Sazby beze změn také považuje za nejpravděpodobnější vývoj pro celý letošní rok.

Přestože inflace v prosinci zrychlila na 3,2%, a opět se tak vzdálila cíli centrální banky nastavenému na 2% s tolerancí plus minus 1 procentního bodu, nepovažuje viceguvernér tento vývoj za důvod ke znepokojení.

"Přestože inflace je před námi, tak z pohledu zásahu současných rozhodnutí o nastavení měnové politiky je to už včerejšek... Inflaci v letošním roce my už našimi kroky zásadně neovlivníme. Jsou nějaké odhady, březen duben, respektive přelom prvního kvartálu, a pak se začne inflace navracet k cíli," řekl.

Současná prognóza centrální banky předpokládala, že růst cen dosáhne vrcholu na 2,9% v prvním kvartále.

I přes mírnější výhled zrychlení inflace listopadová prognóza implikovala dvojí zvýšení sazeb, jedno ještě do konce roku a druhé v prvním čtvrtletí, po nichž by následovalo snížení sazeb ve druhém pololetí letošního roku.

Někteří členové rady takový vývoj považují za možný s tím, že měnová politika by měla být flexibilní, zatímco jiní preferují hladší trajektorii sazeb.

"S ohledem na transmisi měnové politiky se já spíš přikláním k tomu, že je mi bližší systém vyhlazování než situace zvýšení sazeb. Mám pochybnosti o tom, že by se to případné zvýšení propsalo do reálné ekonomiky," řekl Nidetzký.

Nidetzký dále řekl, že silnější kurz koruny, který utahuje měnové podmínky v otevřené české ekonomice, je faktor hovořící ve prospěch stability sazeb, záleží ovšem na udržitelnosti tohoto zpevnění.

"Otázkou je, jestli to lednové posílení koruny je perzistentní, nebo jde o krátkodobý pohyb na silnější úroveň," řekl.

Koruna minulý týden vystoupala na 25,048 za euro, nejsilnější úroveň od roku 2012. Od té doby se stáhla zhruba na 25,230, částečně pod tíhou globálních obav ze šíření koronaviru z Číny. Stále je však silnější než 25,500, což je průměrný kurz pro první kvartál dle prognózy ČNB.

