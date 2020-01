Výsledky ESCO společností po pěti letech: tržby více než 22 mld. Kč a téměř 1,4 mld. zisku EBITDA

Když jsme před pěti lety ČEZ ESCO zakládali, věděli jsme, že sektor moderní energetiky rychle poroste. Sázka na tuhle kartu se ukázala jako správná a nese očekávané výsledky. Nynější směřování Evropy a důraz na ochranu klimatu do budoucna atraktivnost řešení poskytovaných ČEZ ESCO ještě posílí, říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Současné cíle EU 2030 v oblasti energetických úspor si vyžádají v Česku investice minimálně v řádu stovek miliard a možná až bilionu korun. Pro řadu sektorů to bude bolestivé, ale pro ESCO je to velká příležitost. Plán uhlíkově neutrální Evropy nicméně znamená, že tyto cíle budou brzy ještě zvýšeny, doplňuje Beneš.

Investice vedoucí k omezení a nakonec i k celkovému vymazání uhlíkové stopy budou muset učinit všechny evropské státy. Již současné cíle znamenají vynaložit do roku 2030 investice v řádu 5 až 50 % ročního HDP, podle jednotlivých zemí. Například v Německu půjde o stovky miliard až bilion eur. Příležitosti pro ESCO byznys rostou všude, a ČEZ se tak v oblasti ESCO nesoustředil v minulých letech pouze na český trh.

ČEZ ESCO má nyní v Česko a na Slovensku 16 dceřiných společností, po pěti letech jeho existence se roční tržby za nekomodity vyhouply na částku přesahující 6 miliard korun a provozní zisk před odpisy (EBITDA) na více než 500 milionů korun (odhad za rok 2019). Paralelní tým ESCO International řídí 47 dceřiných společností v Německu, Polsku a Rumunsku. Tržby ESCO společností v těchto zemích dosáhly loni odhadem více než 16 miliard korun a provozní zisk před odpisy (EBITDA) přesáhl 850 milionů korun. Celkově tak všechny ESCO společnosti přispějí ČEZ odhadem přes 22 miliard korun na tržbách a téměř 1,4 miliardy korun na EBITDA.

Naším nejsilnějším trhem je přirozeně Německo, které je evropským tahounem moderní energetiky i klimatické neutrality a kde vlastníme skupinu Elevion a skupinu Kofler Energies. Dynamicky rostoucím trhem je ale také třeba Polsko. Tam ESCO byznys rozvíjejí naše dcery Metrolog a OEM Energy, říká místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani. V investicích do ESCO nejsme mezi velkými evropskými hráči v žádném případě sami. V tomto sektoru jsou aktivní velké německé, francouzské nebo skandinávské společnosti, dodává.

Ekologická řešení přirozeně neznamenají jen úsporu emisí, ale také provozních nákladů. Například projekty energetických úspor se zárukou (EPC) zákazníkům ČEZ ESCO, zejména městům, obcím a krajům, uspořily téměř 1,4 miliardy korun. Zákazníci přitom nemuseli ze svých peněz dát do úsporných řešení ani korunu, protože se investice mohou splácet ze samotných úspor. Další výhodou je, že dodavatel za dosaženou úsporu každoročně ručí, jinak rozdíl sám doplácí.

ČEZ ESCO má nyní na trhu EPC v Česku zhruba 40procentní podíl. Je také prostřednictvím společností AZ KLIMA a ČEZ Energo jedničkou na trhu vzduchotechniky, respektive provozování kogeneračních jednotek. Přední místo zaujímají ve svých specifických sektorech i ostatní dceřiné společnosti.

ČEZ ESCO začínalo se třemi dcerami a desítkou produktů. Dnes máme 16 dceřiných společností v Česku a na Slovensku a pracuje pro nás téměř 2000 inženýrů. Máme přes 26 produktů a na přípravě dalších 15 pracujeme, říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. Z celkem 21 000 historicky realizovaných zakázek bych vypíchl například projekty energetických úspor v Národním divadle, Rudolfinu nebo nyní pro ČVUT či vzduchotechniku pro kilometrovou halu automobilky Jaguar Land Rover. Intenzivně se teď rozjíždí také spolupráce se ŠKODA AUTO, uzavírá Čermák.

ČEZ ESCO:

Tržby 2019: přes 6 mld. Kč (odhad)

přes 6 mld. Kč (odhad) EBITDA 2019: přes 500 mil. Kč (odhad)

přes 500 mil. Kč (odhad) Zaměstnanců: 1900

1900 Zakázek během existence: cca 21 000

cca 21 000 Úspora zákazníků projektů EPC: téměř 1,4 mld. Kč a 300 000 tun CO2

téměř 1,4 mld. Kč a 300 000 tun CO2 Provozované kogenerace: 132 v 78 lokalitách

132 v 78 lokalitách Instalovaných FVE: cca 500

cca 500 Projekty vzduchotechniky a TZB: cca 5000

cca 5000 Produktů: 26

26 Dceřiných společností: 16

Dceřiné společnosti ČEZ ESCO:

AirPlus : klimatizace

: klimatizace AZ KLIMA : vzduchotechnika, TZB

: vzduchotechnika, TZB Bytkomfort : teplárenství

: teplárenství ČEZ Energetické služby : energetické stavby a celky, elektromontáže, provoz energetických zařízení, osvětlení

: energetické stavby a celky, elektromontáže, provoz energetických zařízení, osvětlení ČEZ Energo : provoz kogeneračních jednotek

: provoz kogeneračních jednotek ČEZ LDS: lokální distribuční soustavy

lokální distribuční soustavy ČEZ Servis: elektroinstalační, plynárenské a instalatérské práce

elektroinstalační, plynárenské a instalatérské práce ČEZ Slovensko: dodávka komodit

dodávka komodit ČEZ Solární: instalace a provoz FVE, baterií, elektromobilita

instalace a provoz FVE, baterií, elektromobilita Domat Control System: systémy řízení budov a průmyslu, energetický management

systémy řízení budov a průmyslu, energetický management e-Dome: energetické úspory, energetický management

energetické úspory, energetický management ENESA: energetické úspory

energetické úspory Hormen: výroba a instalace osvětlení

výroba a instalace osvětlení KART: technická správa budov, audity systémů

technická správa budov, audity systémů KLF Distribúcia: společný podnik v Kysuckém Novém Městě

společný podnik v Kysuckém Novém Městě Spravbytkomfort: teplárenství

ESCO International:

Tržby 2019: přes 16 mld. Kč (odhad)

přes 16 mld. Kč (odhad) EBITDA 2019: přes 850 mil. Kč (odhad)

přes 850 mil. Kč (odhad) Zaměstnanců: 3600

3600 Státy, ve kterých působí: Německo, Polsko, Rumunsko

Německo, Polsko, Rumunsko Společností: 47

Významné společnosti řízené ESCO International:

Skupina Elevion (Německo)

(Německo) Skupina Kofler Energies (Německo)

(Německo) Metrolog (Polsko)

(Polsko) OEM Energy (Polsko)

(Polsko) High-Tech Clima (Rumunsko)