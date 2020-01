Inflace cení tesáky (České ekonomické výhledy)

Česká ekonomika zpomaluje: Hlavním důvodem útlumu je slábnoucí výkon průmyslu. Ochlazení by se postupně mělo přenést i do dalších sektorů, ale nemělo by jít o nic dramatického. Růst ekonomiky by se měl letos i příští rok nacházet poblíž dvou procent. Výhled ale budou tížit nejistoty ve vnějším prostředí a přísné regulace v automobilovém sektoru.

Vysoká inflace v první polovině roku bude zvyšovat šance na další zvýšení úrokových sazeb: S ohledem na přetrvávající nejistoty a předpoklad slabého ekonomického výkonu v zahraničí čekáme pro letošek stabilitu hlavní úrokové sazby ČNB.

Koruna zůstane v první polovině roku silná: V prvních měsících roku se koruna udrží v pásmu 25,00 až 25,50 za euro. Podporovat ji bude jestřábí tón z centrální banky, vysoký úrokový diferenciál a pozitivní sentiment na globálních trzích. V druhé polovině roku si však opět pohorší. Své několikaleté pásmo si ale udrží i nadále.

Výnosová křivka zůstane i v tomto roce plochá: Vysoká poptávka po tuzemských státních dluhopisech přetrvá. Výnosy však potáhne vzhůru vyšší inflace a jestřábí bankovní rada. V druhé polovině roku očekáváme návrat křivky k rostoucímu tvaru.