Dnes zasedá Fed. Změny v nastavení sazeb se nečekají

Dnes večer zasedá (přesněji ona zasedá už od včerejška, ale rozhodnutí bude Dnes večer zasedá americká centrální banka

vzhledem k tomu, že FED rád mění sazby podle očekávání trhu, tak pravděpodobnost snížení vidíme jako relativně malou.



dnes večer). Změnu sazeb nečekáme a nečeká jí ani trh. A

podzim loňského roku čekal trh snížení sazeb již na začátku letoška. Podle naší aktuální prognózy (ze začátku listopadu) by FED mohl sazby snížit na přelomu prvního a



druhého čtvrtletí 2020 Zajímavější je v tomto ohledu právě očekávání trhu. Na

Aktuální data, která jsou oproti očekáváním lepší, jdou nicméně ve směru pozdějšího snížení. Trh aktuálně

přehodnocuje očekávání snížení sazeb na září. My budeme na nové prognóze pracovat v únoru. A ani u nás se nedá vyloučit posun směrem do letošního roku. Ale to je ještě předčasné.



Jiří Polanský