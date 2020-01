Bryant: Duopol Airbus - Boeing je extrémně vychýlený

Vždy, když to vypadalo, že Airbus Boeing už už dožene, tak se něco pokazilo. Před deseti lety dodával Airbus více letadel než jeho rival, ale jeho konkurenceschopnost zbrzdilo silné euro a noční můra ohledně nového superjumba A380, napsal komentátor Chris Bryant z Bloombergu.

Do té doby, než došlo ke dvěma fatálním haváriím Boeingu 737 Max, to byla pořád stejná písnička. Zatímco obě společnosti měly plno objednávek, cash flow Boeingu šplhalo až ke stropu a Airbus sužovaly potíže s výrobou nového komerčního letadla a technické problémy s vojenským transportérem A400m. Dlouhodobý spor s Boeingem u Světové obchodní organizace dopadl ve prospěch Američanů. A aby toho nebylo málo, začaly Airbus vyšetřovat britské, francouzské a americké úřady kvůli obvinění z úplatků za objednávky a porušování zákonů o vývozu zbraní.

V úterý Airbus oznámil, že u těchto případů dosáhl předběžné dohody, což rozptýlilo obavy managementu i černá oblaka nad investicí do této společnosti, píše Bryant. Údajné částky pro zprostředkovatele ale zůstaly skvrnou v historii Airbusu. Dobrou zprávou je, že po čistce v managementu má tento výrobce dobrou pozici, aby se od této doby temna posunul dál.

Airbus se nakonec s Velkou Británií, Francií a USA dohodl na 3 miliardách dolarů. Ale s téměř 18 miliardami eur (19,8 miliardami USD) hrubé hotovosti, které reportoval na konci října, a dalším velkým očekávaným přílivem hotovosti ve čtvrtém čtvrtletí nebude mít Airbus se splacením tohoto balíku potíže.

Cash flow Airbusu ale nadále zatěžuje A400m a potíže s výrobou osobního letadla A321. jenže vzhledem k tomu, že stroj 737 MAX od Boeingu je stále mimo provoz a čelí problémům ze strany regulačních orgánů a zákazníků, se začíná tento duopol vychylovat.

Airbus v loňském roce nechal v objednávkách a dodávkách Boeing daleko za sebou a rok 2020 nevypadá pro Američany nijak lépe. Zprávy, že nový šéf Boeingu Dave Calhoun chce přehodnotit plány společnosti na nové letadlo střední třídy, by měly Airbusu A321XLR s dlouhým doletem přihrát více objednávek.

Jisté ale je, že i raněný soupeř je nebezpečný. Boeing by se mohl ještě rozhodnout, že nejlepším způsobem, jak se zbavit stigmatu s 737 MAX, je vybudovat zcela nové letadlo s jednou uličkou, což by přimělo Airbus udělat to samé. Přesto téměř 50% navýšení ceny akcií Airbusu od začátku roku 2019 odráží naděje, že konečně bude moci dát své přednosti najevo a navýšit svým akcionářům peněžní výnosy. Dnešní valuace Airbusu se pohybuje okolo 105 miliard EUR.

Ještě před deseti lety měl Airbus hodnotu 11 miliard EUR. Přestože se Boeingu v oblasti technických inovací svou ziskovostí a peněžními podmínkami dlouhodobě vyrovnával, byl spíše tím horším favoritem. Po katastrofách letadel 737 Max vyšlo najevo, že se Boeing snažil ušetřit za každou cenu, aby se dostal do popředí – od tlaku na dodavatele až po obcházení regulátorů. Airbus si může dovolit své akcionáře odměnit, aniž by byl tak agresivní.

Platit úplatky za získání byznysu je žalostné; prodávat nebezpečná letadla je ale mnohem horší. Obě společnosti se mají co učit, ale rány Airbusu se dají lépe uzdravit.

Autor: Chris Bryant, Bloomberg