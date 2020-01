BHS Private Equity Fund koupil předního výrobce elektrických rozvaděčů

BHS Private Equity Fund, který se zaměřuje na investice do malých a středních podniků v České a Slovenské republice, získal spolu s minoritními ko-investory 100% akciový podíl ve společnosti DCK Holoubkov Bohemia a.s.



DCK HOLOUBKOV BOHEMIA A.S.

Společnost DCK byla založena roku 1953 jako Družstvo cementářů a kameníků a původně byla zaměřena na produkci betonových výrobků. V průběhu šedesátých let byla ve firmě vyvinuta výroba betonových rozváděčů nízkého napětí z tenkostěnného betonu, která následně tvořila nosný výrobní program. V 90. letech byla zavedena výroba plastových dílů. V současné době je výroba zaměřena především na celoplastové provedení venkovních distribučních rozváděčů nízkého napětí s roční produkcí kolem 120 000 rozváděčů. Společnost DCK má tři kompletní programy využívající jako základní materiály beton, polykarbonát (PC) a polyester (SMC). Výrobní program zahrnuje také příslušenství pro rozváděče: držáky, nosníky, redukce, značení rozváděčů, praporce pro připojení vodičů atd.

Hlavními odběrateli výrobků společnosti jsou především české energetické společnosti a velkoobchodní organizace zaměřené na elektroinstalační materiál. Veškeré výrobky jsou certifikovány EZÚ Praha a vyhovují nejvyšším světovým standardům.



BHS PRIVATE EQUITY FUND

BHS Private Equity Fund byl založen v roce 2015 společností BH Securities a.s. za účelem dlouhodobého zhodnocování kapitálu formou investic do českých a slovenských soukromých (veřejně neobchodovaných) společností. Fond usiluje zejména o investice růstového kapitálu, kdy vložené prostředky mohou uvolnit růstový potenciál společnosti – například podpořit expanzi na nové trhy, optimalizovat výrobní prostředky, investovat do výrobků/služeb s vyšší přidanou hodnotou atd. Dalším formou investování jsou projekty MBO´s (manažerské odkupy, kdy současné vedení nabývá podíl na společnosti) resp. MBI´s (externí manažerské týmy získávají podíl v cílových společnostech). Fond rovněž realizuje odkupy s použitím bankovních akvizičních úvěrů (Leveraged Buyouts).





KOMENTÁŘE K REALIZOVANÉ TRANSAKCI

“Dosavadní majitelé DCK vytvořili z DCK špičkovou společnost se stabilním dominantním postavením na domácím trhu. Jsme rádi, že jsme získali jejich důvěru a hodláme spolu s našimi partnery v této transakci dále rozvíjet aktivity DCK zejména formou využití exportního potenciálu a rozšiřování sortimentu výrobků,” řekl Luděk Palata, partner BHS Private Equity Fund, který vedl tuto transakci. “Současné vedení společnosti a kvalitní manažerský tým prokazují hluboké technologické znalosti a díky porozumění potřebám trhu a soustavným inovacím dokázali podnik úspěšně rozvíjet po více než 20 let. Toho dosahovali mimo jiné díky špičkové organizaci práce a vysoké efektivitě využívání výrobních zařízení. Vážíme si příležitosti podílet se na dalším úspěšném rozvoji a přispět k tomu, aby se z DCK stal významný středoevropský výrobce rozváděčů a souvisejících zařízení,” dodává Luděk Palata.

„Při výběru nového majoritního vlastníka bylo naším hlavním cílem zabezpečit dlouhodobou stabilitu společnosti,“ řekl jeden ze zakladatelů a původní spolumajitel Ing. Jiří Šváb. „Jsme rádi, že v BHS PE Fondu získala společnost DCK finančně silného a kompetentního akcionáře, jehož zásadní motivací je další rozvoj podniku, a tudíž zlepšování podmínek pro stávající zaměstnance i tvorba nových pracovních a obchodních příležitostí,“ dodává Ing. Jiří Šváb.

Právní poradenství poskytl tým advokátní kanceláře JŠK vedený Tomášem Doležilem. Akviziční úvěr poskytla Raiffeisenbank. Původní vlastníci byli zastupováni týmem KPMG vedeným Igorem Mesenským. Právní podporu poskytl JUDr. Jaroslav Kosnar.