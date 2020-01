Speciální Report: Opravdu má Tesla hodnotu 100 miliard dolarů?

Ve světě biliónových valuací na Wall Street by "pouhých" 100 mld. dolarů nemuselo nikoho omráčit. Nicméně pokud tato částka stačí na druhou nejlépe ohodnocenou světovou automobilku, která produkuje 25 krát méně automobilů než další výrobce automobilů v pořadí, tak by to leckoho mohlo překvapit. Pokud navíc vezmeme v úvahu raketový růst akcií z posledních týdnů, tak i zkušení obchodníci připouštějí, že se nejedná o standardní tržní situaci. Kvartální finanční report, který bude zveřejněn v tomto týdnu, více napoví, zda současné ohodnocení automobilky odpovídá realitě.

Tesla má hodnotu více než 100 miliard dolarů?!

Vysoké ohodnocení akcií Tesly není žádnou novinkou. Už v roce 2017 byla automobilka ohodnocena na 60 mld. dolarů, ovšem na počátku roku 2019 si prošla výraznou korekcí. Od té doby Tesla (TSLA.US) rychle překonala ohodnocení tradičních výrobců automobilů jako BMW (BMW.DE), Daimler (DAI.DE) a VW (VOW1.DE), přestože na trhy dodávala pouze nepatrný zlomek automobilů ve srovnání s těmito velkými výrobci. Ohodnocení Tesly je o budoucnosti. V současnosti vyrábí pouze zlomek automobilů ve srovnání s velkými výrobci. Zdroj: XTB Research

Ze statického pohledu je zřejmé, že akcie Tesly jsou neomluvitelně drahé. Ve srovnání s velkými automobilkami pouze Tesla nevykázala profit v posledních 4 kvartálech. Trhy však očekávají, že se to velmi rychle změní. Přesto tradiční indikátor P/E dosahuje hodnot přibližně 85, ve srovnání s 12 Toyoty nebo pouze 6 Volkswagenu. Zisky jsou nicméně volatilní a náchylné na účetní triky, takže se často používá poměr ceny akcie k prodejům (P/S) jako obtížněji zpochybnitelný indikátor. V případě Tesly se dostáváme na hodnotu 4,2. Investoři tak platí 4,2 dolaru za jednodolarový příjem. Pokud to opět srovnáme se zavedenými automobilkami, tak v případě Daimleru se dostáváme na 0,27 a hodnotu 0,83 dolaru vykazuje v současnosti Toyota. Existuje také jedna výrazná výjimka, kterou je Ferrari. Poměr P/E se v jejím případě dostává na 39,5 a P/S na 7,7. Ferrari je však naprosto odlišnou automobilkou, která dosahuje 55 % ROE. Přímí konkurenti Tesly jsou spíše společnosti jako BMW, Daimler nebo Porsche.

Býci však argumentují tím, že by Tesla neměla být brána jako další automobilka "v pořadí", ale spíše jako technologická společnost díky jinému "revolučnímu" pohonu a autonomnímu řízení. Obchodníci se mohou přít, do jaké míry je uvedené tvrzení pravdivé. Pokud se však podíváme na hi-tech divize, tak zjistíme, že do celkových příjmů přispívají přibližně 20 %. Ani po započtení těchto čísel se však ohodnocení akcií ani zdaleka neblíží tradičním automobilkám, a to ani při započtení mnoha proměnných - časového horizontu, růstu konkurence, regulatorních opatření, konkurence alternativních pohonů nebo třeba také cen ropy. Standardní DCF valuace se standardně realizují s časovým horizontem 5 let. Takže pokud si zjednodušíme realitu, tak se můžeme sami sebe zeptat: Mohly by příjmy Tesly vzrůst 8 krát v příštích 5 letech?

Převládne ve světě elektrický pohon?

Zelené technologie se dostávají do popředí čím dál více a to je jedním z důležitých faktorů, které zvyšují poptávku po elektrických automobilech. Společnost se zajímá o znečištění a globální oteplování a v mnoha společenských kruzích je vše zelené "IN". Stále také zůstávají nepřesvědčené skupiny obyvatel, kteří nepodporují limity na vypouštění škodlivin a platby automobilek za vypouštěné emise CO2. Je však zřejmé, že vliv zelených technologií bude narůstat. Otázka zní, jak rychle bude nárůst probíhat? Společnost Deloitte odhaduje globální počet elektrických vozítek na úrovni 12 mil. v roce 2025. Její odhad je ve srovnání s dalšími spíše optimistický. Konsenzus analytiků Bloombergu hovoří v tomto roce o pouhých 8 milionech. Společnost IHS vidí ve stejném roce podíl elektriky na cestách na 10,2 %. Pokud budeme předpokládat dvouprocentní nárůst prodejů automobilů do roku 2025, tak by prodeje měly vzrůst o 9,35 mil. automobilů. Podíl Tesly na trhu elektrických automobilů dosahuje na 16 %. Pokud by se tento podíl neměl změnit, tak v roce 2025 by Tesla měla prodávat 1,5 mil. vozů, neboli čtyřnásobně více než v minulém roce. To by znamenalo, že by Tesla potřebovala zdvojnásobit svůj tržní podíl do roku 2025.

Jak rychle by mohla růst produkce Tesly?

Jeden z důvodů relativně slabých prodejů automobilky je její omezená produkce. Ta je tím hlavním důvodem, proč Tesla otevřela svůj závod v Číně a další plánuje v Německu. Díky výstavbě nových závodů by měla být automobilka odolnější k obchodním válkám. Nicméně ani po otevření nových závodů by společnost neměla produkovat více než 1,3 - 1,5 automobilů v roce 2025. Pokud vezmeme v úvahu její zadlužení, tak rychlejší expanze se zdá být nemožná. Ani udržení tržního podílu by pro Teslu nemuselo být jednoduché.

Cena akcií Tesly se v poslední 8 měsících extrémně zvýšila. Zdroj: xStation5

A co na to konkurence?

Tradiční automobilky se do výroby elektrických vozů z počátku příliš nehrnuly, ale doba se rychle mění. Volkswagen plánuje prodávat 1,5 milionu elektrických vozidel v roce 2025. GM plánuje 1 milion v roce 2026, BMW 0,7 mil. a Hyundai s Toyotou alespoň 0,5 mil. každý. Toyota se chce více zaměřit na hybridní technologie. Plány konkurence znamenají dvě věci: Automobilky budou soupeřit o tržní podíl, ale určitého vlivu by mohly dosáhnout také alternativní technologie. V tuto chvíli se však s auty na vodík příliš nepočítá a naopak elektrika se rychle rozvíjí.

Co můžeme čekat od kvartálních výsledků?

Při našem náhledu na ocenění akcie jsme se museli dívat až do roku 2025, ovšem aktuální tržní pohyby budou závislé na kvartálních výsledcích. Ty budou zveřejněny už ve středu 29. ledna po uzavření amerických trhů. Ve Q3 Tesla reportovala překvapivý zisk ve výši 143 mil. dolarů (0,8 USD EPS). Tržní konsenzus vidí aktuální zisk ve výši 125,6 mil. dolarů (0,71 USD EPS) při tržbách 7,05 mld. dolarů (pokles o 7,6 % y/y). Již víme, že dodávky automobilů byly v posledním kvartálu rekordní, takže tržní konsenzus vypadá trochu opatrně. Odhady EPS jsou velkou neznámou z alespoň dvou důvodů. Zaprvé zisk ve třetím kvartálu byl do značné míry důsledkem lepšícího se poměru nákladů k prodejům (cost to sales), který Tesla vysvětlila lepšící se efektivitou výroby. Ovšem platilo to samé také na sklonku roku? Dočkáme se dalšího zlepšení stejně jako na konci roku 2018? A zadruhé by překvapení by mohlo přijít z neprovozních činností. Ve Q3 zaznamenala Tesla zisk ve výši 92 mil. dolarů z pohybu kurzů měn, které měly co do činění s čínskými finančními závazky. Čínská měna však od té doby posílila, což by mohl být rizikový faktor celého finančního reportu.

Překvapivý zisk v Q3 byl důsledkem vyšší efektivity nákladů, ale také významným provozním ziskem, který by mohl být pouze jednorázový. Zdroj: Tesla

Poslední poznámky

Debata ohledně ohodnocení automobilky Tesla s námi bude i nadále. Pokud se budeme hodnotit pouze na produkci automobilů a výhled prodeje, tak není jednoduché vidět akcie automobilky v blízkosti sektorové valuace do roku 2025. Nicméně Tesla je o budoucnosti s mnoha nejistotami, které přináší. A pokud se automobilce podaří investory přesvědčit o své zářné budoucnosti, tak ani současné ohodnocení nemusí být až tak vysoké, jak by se mohlo zdát.