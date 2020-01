Koronavirus ohrožuje poptávku

Propuknutí epidemie koronaviru v čínském městě Wu-chan ještě prohloubilo nejistotu, která panuje v tomto již tak značně vrtošivém měsíci. Došlo k propadu komodit, jako je měď a ropa, které do značné míry závisejí na čínské poptávce. Obě tak ztratily v podstatě všechno, co dokázaly získat během prosince, kdy oba trhy výrazně posilovaly, protože se pozornost všech upírala na obchodní dohodu mezi USA a Čínou a omezení produkce ze strany OPEC+.



Pokračuje nákup globálních akciových titulů, zejména amerických, protože mnozí investoři nevidí jinou přijatelnou alternativu. Sektor komodit byl však v prvních týdnech nového roku velice neklidný. Došlo hned ke třem významným událostem, které zahýbaly s cenami. Napětí na Středním východě vystřídal optimismus a poté skepse ohledně skutečných dopadů americko-čínské obchodní dohody. V posledním týdnu se potom musely trhy vyrovnat s vyhlídkou na další virus pocházející z Číny a s obavami o jeho dopady na globální ekonomiku.

Čínský nový rok v izolaci

Epidemie koronaviru v čínském městě Wu-chan oživuje vzpomínky na epidemii SARS, která začala v roce 2001 také v Číně. Než se ji povedlo zastavit, zabila stovky lidí a tvrdě zasáhla asijské ekonomiky, protože došlo k propadu poptávky firem i spotřebitelů. Načasování snad už nemohlo být horší, protože k epidemii došlo jen pár dní před začátkem čínského nového roku, kdy se stovky milionů pracujících vracejí domů k rodinám. Bylo izolováno několik měst a zrušen nespočet akcí, což čínskou ekonomiku v prvním čtvrtletí patrně citelně poškodí.

Komodity se propadají

U komodit, jako je měď a ropa, které do značné míry závisí na čínské poptávce, došlo k propadu. Obě přišly v podstatě o všechno, co dokázaly získat v průběhu prosince, kdy oba trhy výrazně posilovaly, protože se pozornost všech upírala na obchodní dohodu mezi USA a Čínou a omezení produkce ze strany OPEC+. Týdenní propad mědi k hladině podpory 2,685 dolaru za libru byl zatím největší od roku 2018 a v případě ropy jde o nejdelší období poklesu cen od května loňského roku.



Zlato se uvelebilo v rozmezí kolem loňského maxima, 1555 dolarů za unci. Nepříznivý vliv silnějšího dolaru pomáhá vykompenzovat hrozba viru a nižší výnosy z dluhopisů. V našem čtvrtletním výhledu jsme tento týden psali o zlatě takto: Poté, co tento kov počátkem ledna znovu posílil, bude nejspíš většinu prvního kvartálu konsolidovat svou pozici nad 1500 dolary za unci, než se posune dál, aby ještě v letošním roce dosáhl úrovně 1625 USD za unci.



Vysoce kvalitní (HG) měď zažila největší týdenní propad od roku 2018. Důvodem jsou rostoucí obavy, že bude mít smrtící virus, který se šíří z Číny, nepříznivé dopady na dosud křehké zotavení velkých ekonomik, k němuž docházelo v posledních měsících. Obchodování s mědí mělo od října, kdy Čína se Spojenými státy začaly naznačovat možnost obchodní dohody, vzestupný trend. Tato dohoda závisí do značné míry na dramatickém zvýšení čínských nákupů americké energie a zemědělských produktů a po posledních událostech může být znovu zpochybněna.



Z technického hlediska se další významná hladina podpory pro HG měď nachází na 2,685 dolarech za libru a poté na 2,64 USD za libru.



Ropa vstoupila do tohoto týdne s obavami z dalšího potenciálně velkého propadu nabídky – viníkem je tentokrát Libye, kde se poté, co soupeřící frakce získaly podporu zahraničních mocností, začaly objevovat obavy ze syrského scénáře. Na mírovém summitu v Berlíně však německá kancléřka Merkelová oznámila, že se země, jež mají v Libyi své zájmy, dohodly a po dobu příměří nebudou poskytovat další vojenskou podporu. Tripoliská vláda uznávaná OSN má podporu významných vojenských a zájmových skupin, zejména na západě země a také v Turecku a v Kataru. Východ země kontroluje generál Chalífa Haftar, který je vůdcem Libyjské národní armády a je podporován Egyptem, Spojenými arabskými emiráty, Saúdskou Arábií, Jordánskem a příležitostně i Francií a Ruskem.

Krátkodobé posilování ropy ze začátku týdne se zastavilo v okamžiku, kdy se projevily dopady koronaviru. Následně došlo k rozprodávání, které jen umocnila potřeba spekulantů zbavit se dlouhých pozic nahromaděných během výrazného oživení v prosinci. Jen u ropy Brent dosáhl přírůstek spekulativních dlouhých pozic za toto období téměř čtvrt miliardy barelů. Výprodej ještě zrychlil, když se nepodařilo udržet cenu 64 dolarů za barel, ale vzhledem k tomu, jak významným faktorem jsou současná geopolitická rizika, nedojde k poklesu pod 60 dolarů za barel. Zda se ropa propadne tak hluboko, záleží na dalších zprávách z Číny a na tom, zda se již spekulantům podařilo omezit svoje pozice na přijatelnější úroveň expozice.

Vzhledem k nedávnému vývoji a neschopnosti ropy najít si kvůli geopolitickým problémům hladinu podpory bude muset skupina OPEC+ prodloužit omezení produkce i do dalšího čtvrtletí. Dokud se poptávka nezmátoří, nebo dokud očekávaný počet barelů nezajistí produkce z jiných zemí.



O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.