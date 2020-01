ŘSD představilo koncept technické studie tunelu v Bílině (Chomutov, Ústecký)

Správa Chomutov svolala jednání v městském úřadu v Bílině za účelem projednání konceptu technicko-ekonomické studie (TES). Jednání se tak zúčastnili kromě starostky města Zuzany Schwarz Bařtipánové také její zástupkyně, vedoucí odboru dopravy, městská architektka a zástupce občanů.

Předložená TES prověřila také čtyřpruhové uspořádání, tedy se dvěma tunelovými tubusy. „Finančně to nevyjde o tolik dráž než dvoupruhový tunel. I ten totiž musí mít paralelní tunel, který by sloužil jako únikový. Jen je o něco menší,“ vysvětlil variantu čtyřpruhového tunelu Michal Vrabec z generálního ředitelství ŘSD ČR. Na jeho slova navázal ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský: „Dva plnohodnotné tubusy lze navíc udržovat se zachováním provozu alespoň v jednom tubusu. Jinak by v případě pravidelné údržby tunelu vedla doprava opět povrchově.“ Stávající průtah Bílinou je nyní úzkým hrdlem jinak čtyřpruhového uspořádání silnice I/13 mezi Teplicemi a Chomutovem.

Důležitým bodem jednání byly koncové mimoúrovňové křižovatky, které jsou navržené s ohledem na co nejmenší zábor pozemků. Čistopis TES bude připraven během března letošního roku. Pro pokračování přípravy stavby bude klíčové schválení projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy. „Pokud dostane stavba zelenou, čeká nás buďto změna územního plánu, nebo příprava nového územního plánu, kde bychom zároveň vypustili dříve zamýšlený východní obchvat,“ konstatovala další postup města starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová. Na městu pak také bude účinně pomáhat s výkupem či převodem potřebných pozemků.

V rámci přípravy stavby nyní ŘSD zpracovává projekt inženýrsko-geologického průzkumu a byly zahájeny práce na zpracování dokumentace pro oznámení záměru (zjišťovací řízení). ŘSD počítá s přípravou stavby některou z forem metody design & build.