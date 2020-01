Česká republika získala v roce 2019 z rozpočtu EU o 68,5 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu celého roku 2019 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 119,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 51,4 mld. Kč. ČR tak za celý rok 2019 obdržela o 68,5 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Vývoj čisté pozice ČR za jednotlivé roky ukazuje následující graf.

Graf č. 1 - Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2019 (mld. Kč) mld. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Graf č. 1 Vývoj čisté pozice ČR 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,8 84,8 75,3 150 80,6 56 44,7 68,5

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 83,1 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 32,6 mld. Kč. Výsledná čistá pozice k rozpočtu EU za rok 2019 je vyšší než výsledné bilance v letech 2017 a 2018. Nárůst kladného salda čisté pozice je primárně dán vyšším tempem čerpání prostředků na strukturální fondy a Fond soudržnosti.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2019 shrnuje tabulka č. 1.

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2019 mil. Kč Příjmy z rozpočtu EU Strukturální akce 83 066,96 Strukturální fondy 62 565,25 Fond soudržnosti 20 501,71 Zemědělství 32 604,31 I. pilíř* 22 465,75 II. pilíř** 10 138,57 Programy EU*** 4 244,91 Celkové příjmy z rozpočtu EU 119 916,19 Celkové platby do rozpočtu EU 51 418,22 Čistá pozice vůči rozpočtu EU 68 497,97

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření

** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství

*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd.)

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2019 zaplatila do rozpočtu EU 616,8 mld. Kč a získala 1,43 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 809,2 mld. Kč.

Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí opět příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU (viz graf č. 2).