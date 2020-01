Experti srovnávají koronavir a SARS - více nakažených, ale celkově méně závažné

problémů.

Podle Piota je zřejmé, že současná epidemie koronaviru je globální zdravotní hrozbou. Nákaza se poměrně rychle šíří, počty oficiálně nakažených rostou ze dne na den o 100% a počet zemí registrujících tuto nákazu stále stoupá.Z pohledu akciových trhů v průběhu SARS epidemie hlavní US akciový index S&P 500 ztratil během cca 3 měsíců od začátku roku 2003 do března téhož téměř 10% hodnoty, aby následně končil rok se zhodnocením o 26%.Podle analytiků je v podstatě nemožné srovnávat tehdejší a stávající podmínky na trhu. Analytici se ale vesměs shodují, že v současnosti jsou trhy v lepší pozici, protože jsou výrazně transparentnější a také rychlost toku informací se v průběhu let výrazně zvýšila.