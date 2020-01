EU varuje Británii. Žádné kompromisy ohledně jednotného trhu nečekejte

Hlavní unijní vyjednavač brexitu Michel Barnier varoval Británii, že unie nikdy ale opravdu nikdy neučiní žádná kompromis ohledně přístupu na její volný trh a neučiní nic co by mohlo jakkoli ohrozit jeho integritu a celistvost. Podle Barniera je volný trh s jeho 4 základními svobodami v pohybu zboží, kapitálu, služeb a osob hlavním bohatstvím EU a nástrojem prosperity pro cca 500 miliónů obyvatel unie.Velká Británie po svém odchodu s EU, který proběhne formálně tento pátek tedy 31. ledna, na jednotném unijním trhu zůstane ještě po "přechodné období", které si Británie odhlasovala ve zkrácené podobě do konce tohoto roku. Do té doby mají obě strany čas a prostor vyjednat si vzájemnou obchodní dohodu, která bude stávající "volný trh" nahrazovat.Podle některých odhadů bude v tomto vyjednávání EU v pozici silnějšího a dosažení příznivé podoby dohody bude ze strany Británie obtížné. Z pohledu EU může být nepříznivé, pokud by se Británie rozhodla svou pozici posílit některé sektory či okruhy prostřednictvím lepších daňových podmínek či tarifů.Bernier v této souvislosti uvedl, že se zdá, že Británie opuštění unijního volného trhu zcela neporozuměla respektive si neuvědomila závažnost takového rozhodnutí. Odchod, který byl svobodnou volbou Britů, bude mít jistě nějaké konsekvence a mnohé z nich Britové podceňují, či nejsou Britům ze strany vlastní vlády dostatečně vysvětlovány. Nyní dojde na konfrontaci s realitou.