„Nakupujte, když v ulicích teče krev.“ Koronavirus jako příležitost

„Nakupujte, když v ulicích teče krev.“ Tento výrok je přisuzován Nathanovi Rothschildovi a jak to tak vypadá, své k němu mají co říci i analytici z JPMorgan. Alespoň co se týče akcí, které padají napříč Asií, Evropou i Amerikou. U měn je situace poněkud klidnější.

Ještě než se zaměříme na devizové trhy, zastavili bychom se nad nedávnou analýzou z dílny „Morganů“. Ta sleduje poslední případy pandemií a jejich dopady na trhy. Výčet začíná SARSem, se kterým je koronavirus, alespoň z hlediska tržních a ekonomických dopadů, často srovnáván, a pokračuje přes prasečí chřipku, ebolu až po virus Zika. Data sledují dopady na regionální indexy v době, kdy se jednotlivé epidemie dostaly do hledáčku světových médií až po pomyslný vrchol zájmu (vše dle sledování agenturou Bloomberg).

Jak potvrzují čísla, reakcí na epidemie byl pokles akcií. Ani jeden případ však nevedl k delšímu období výprodeje. Naopak, již v době jednoho měsíce po dosažení vrcholu mediální zájmu akciové trhy opět rostly. A scénář se nezměnil ani v době tři měsíce po vrcholu.

Byť platí, že se historie nemusí opakovat, výše uvedená čísla dodávají Rothschildově výroku punc signálu k akci vedoucí k potenciálně levnějším ziskům dosaženým v budoucnu. Vedle toho stojí za zmínku i to, že u krizí a tržních propadů globálního charakteru mohou být jednou z nejhorších proměnných sebenaplňující očekávání, kdy se krize v hlavě realizuje ve skutečném světě. A to se dá aplikovat nejen na zamyšlení o (ne)udržitelnosti ekonomického růstu, ale rovněž i na tržní paniku vyvolanou například právě koronavirem.

Devizové trhy jako klidnější vody

Aktuální tržní nervozita poškozuje akcie a naopak nahrává drahým kovům a dluhopisům. V případě bondů jsme svědky opětovného poklesu výnosů, který ve výsledku dostal hodnoty instrumentů se záporným výnosem na zhruba 13,2 bil. dolarů. Devizový trh je o poznání klidnější.

Za posledních pět dní si v rámci skupiny měn G10 připsal největší zisky japonský jen, a to jak vůči dolaru, tak i euru. Společná evropská měna se dostala pod tlak nejen vinou globální tržní nervozity, ale i dat, jako byl včera zveřejněný německý Ifo index. Horší čísla u podnikového klima a očekávání ukázala, že citelnější odskok od pomyslného dna německé ekonomiky, která se nakonec nepřeklopila do recese, se v nejbližší době zřejmě konat nebude.

Zaměříme-li se na pozice fondů zveřejněné se zpožděním k 21. lednu, data CFTC ukazují mírný pokles čistých shortů eura, a to o jeden tisíc. V případě japonského jenu byly čisté shorty naopak navýšeny o 14 tisíc. Hlavní vlna eskalace tržní nervozity však přišla o něco později než minulé úterý, dá se tedy předpokládat, že čísla k dnešnímu dni přinesou osekání krátkých pozic jenu. V čistém vyjádření by však japonská měna měla zůstat sále shortovaná.

Pozornost si zaslouží britská libra, u které došlo na navýšení čistých long pozic o 6 tisíc. Za posledních 20 dní je vidět poměrně jasný rozchod mezi pozicemi a vývojem spotového kurzu GBP. Zatímco spekulace o možném snížení britských sazeb, a to dost možná již tento čtvrtek, vedly k oslabení spotu libry krátce pod úroveň 1,3000 GBPUSD, v případě sázek fondů je stále oblíbený long (podíl čistých longů dosahuje zhruba 13 % otevřených pozic).

Nejistota kolem úrokového rozhodnutí Bank of England představuje omezení potenciálních librových zisků. Na druhou stranu, pokud by sazby zůstaly beze změny, jak předpokládáme, britská měna by se mohla dočkat mírné podpory už jen proto, že dle vývoje pravděpodobnosti úrokového cutu v posledních dnech je tento krok v kurzu GBP částečně započítán. Otázkou je, jak vyzní doprovodná rétorika. Pokud bude holubičí, a naznačí tak snížení sazeb během dalších zasedání, potenciální zisky by byly ve výsledku mnohem menší, pokud ne zcela smazány.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1018 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,98 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0978 do 1,1073 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,26 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,18 až 25,27 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,78 až 22,96 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.