Maďarská centrální banka dnes nepřekvapí (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes zveřejňované americké statistiky zřejmě finanční trhy zásadně neovlivní. Prosincové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby budou kompenzovat listopadové slabší číslo. Lednová spotřebitelská důvěra se od prosincové hodnoty zřejmě příliš neodchýlí. Maďarská centrální banka ponechá na svém dnešním zasedání měnovou politiku nezměněnou, tj. nadále uvolněnou, a zdůrazní symetrická rizika pro očekávaný inflační vývoj.

Spotřebitelská důvěra v USA se drží stabilní

Dnešní ekonomický kalendář by výraznější impuls kurzu amerického dolaru vůči euru dát neměl. Předběžné prosincové statistiky objednávek zboží dlouhodobé spotřeby by měly vesměs kompenzovat listopadový pokles. Americká spotřebitelská důvěra se po podzimním poklesu stabilizovala, žádné výrazné zlepšení ale nečekáme. A to i přes určité zklidnění situace na poli obchodních válek či kolem Íránu. Vánoční nákupy podle všeho lehce zaostaly za očekáváními, i přes současnou příznivou situaci na trhu práce se začínají vynořovat první otazníky ohledně další tvorby pracovních míst.

Maďarská centrální banka by pro dnešek žádné překvapení nachystat neměla. Případné změny prosazuje primárně na čtvrtletních zasedáních, kde projednává novou prognózu. Tak tomu bylo v prosinci, kdy bylo oznámeno další navýšení forintové likvidity v systému. Uvolněná měnová politika dnes bude potvrzena. I když inflace v závěru loňského roku vyšplhala na 4 %, budou zdůrazněna symetrická rizika na obě strany. Zasedání maďarské centrální banky by tak tamní ani středoevropské trhy ovlivnit nemělo. Středoevropské měny včetně koruny zůstanou ve vleku globální averze k riziku. Z technického pohledu se koruna vrátila do koridoru 25,20-25,30 CZK/EUR. V případě pokračování korekce se silná úroveň odporu nachází na 25,40 CZK/EUR. Silnou oblast podpory nadále představuje 25,00/05 CZK/EUR.

Koronavirus poslal nejenom korunu k slabším úrovním

Šířící se obavy z humanitárních a ekonomických dopadů koronaviru se podepsaly na rostoucí averzi investorů na globálních trzích, když byla včera jasně patrná tendence přesouvat se do bezpečnějších aktiv. Výrazné propady tak zaznamenávají akciové trhy, padá cena ropy, naopak roste poptávka po dluhopisech, zejména amerických Treasuries. Je tak patrná podpora, kterou cítí americký dolar. Ten se včera vůči euru dostal na nejsilnější hodnotu za poslední téměř dva měsíce, když atakoval hladinu 1,101 USD/EUR. Společné evropské měně navíc příliš nepomohlo zklamání, které přinesl lednový IFO index z Německa. Naopak dallaský Fed index průmyslové aktivity příjemně překvapil.

Ruku v ruce s rostoucí averzí se vstup do nového týdne nevydařil měnám rozvíjejících se trhů. Samozřejmě ztrácí čínský juan, pod prodejním tlakem ale včera byly i všechny regionální měny. O více než půl procenta včera oslabil maďarský forint, kterému navíc nepomohly lednové indikátory důvěry, následovaný v těsném závěsu polským zlotým. Česká koruna vyšla ze včerejšího obchodování relativně nejlépe se ztrátou zhruba čtyř desetin procenta. Po téměř dvou týdnech se kurz opět vrátil nad hladinu 25,20 CZK/EUR, když se kolem poledne vyšplhal až ke 25,26 CZK/EUR, v závěru seance se dokonce dostal na dohled úrovně 25,30 CZK/EUR. Na nejslabší hodnotu za poslední měsíc se dnes dostala koruna vůči dolaru, když se kurz přehoupl přes 22,90 CZK/USD.