Koronavirus už je i v Bavorsku. V Číně už kvůli němu zemřelo přes 100 lidí

Německo potvrdilo první případ nákazy novým virem. Lékaři nemoc diagnostikovali u muže z Bavorska. Jeho zdravotní stav je prý dobrý. Počet mrtvých v Číně mezitím stoupl na 106. V Česku jsou 4 pacienti s podezřením na koronavirus. Pražské letiště má vytipovávat cestující s možnými příznaky nákazy. Nákaza novým virem se potvrdila už ve druhé evropské zemi. K Francii se přidalo také Německo. V izolaci je muž z bavorského Starnbergu, který leží necelých 30 kilometrů od Mnichova. Jak se nakazil, zatím není jasné. První oběť viru v pondělí potvrdil Peking. V Číně už zemřelo přes 100 lidí. Desítky milionů lidí v provincii Chu-pej, kde se vyskytlo nejvíc případů, zůstávají v izolaci. "Musíme být připraveni na to, že se tato epidemie stane celosvětovou. Není to jisté, ale pravděpodobnost, že se to stane, není malá," uvedl expert z hongkongské univerzity Gabriel Leung. Mimo Čínu se zatím potvrdilo přes 50 případů.

Nákaza koronavirem už možná dorazila i do České republiky. Podezření na infekci prověřují lékaři v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Ve všech případech byly vzorky odeslány na analýzu do Státního zdravotního ústavu v Praze. Výsledky by měly být během úterý.

Novoroční pobyt v Asii má pro pana Marka z Hulína velmi nepříjemnou dohru. Dva týdny po návratu začal mít zdravotní problémy. "Sem tam teplota, ta se ale za třeba za dvě hodiny ztratí, takže žádné léky na to neberu. Bolí mě na plících a hleny vykašlávám," popsal muž s podezřením na nákazu koronavirem.

Lékaři ho hospitalizovali na plicním oddělení kroměřížské nemocnice. "Naši zdravotníci ihned zareagovali, vybavili se ochrannými prostředky, dali pacientovi roušku, umístili ho do izolace," popsal mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Pan Marek má strach, že se mohl nakazit na šanghajském letišti. Odbavení tam prý probíhalo podivně. "Nám dávali červené cedulky, jako že jsme z Evropy, a posílali nás jiným vchodem. Všem lidem z Číny měřili teplotu a šli úplně jiným vchodem," popsal.

Z Kroměříže ho zdravotníci převezli do uherskohradišťské nemocnice na specializované oddělení pro Zlínský kraj. "Udělají testy základní, kdyby se to projevilo, tak mě budou transportovat z Hradiště na Bulovku a přidají rodinu," doplnil pan Marek.