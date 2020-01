Opatření proti koronaviru na letišti Václava Havla v Praze: Zvláštní východy pro cestující z Číny, screening

Na letišti Václava Havla je několik základních opatření kvůli onemocnění Koronavirem v rámci standardního provozu letiště. Jak reagují čeští cestující na letišti na onemocnění koronavirem a zda z něj mají strach, se podívejte ve videu.

Cestující, kteří by mohli být Koronavirem nakaženi, po příletu do České republiky nepřijdou do styku se zbytkem lidí na letišti. „Pro všechna letadla, která přiletí z Číny jsou otevřené pouze dva možné výstupy, což znamená, že všichni cestující se dostanou pouze tam,“ popisuje tiskový mluvčí letiště Václava Havla Roman Pacvoň.

To není ale jediné opatření. Letecké společnosti budou přímo na palubě informovat pasažéry o onemocnění, kde najdou lékařskou pomoc a jak přesně při symptomech postupovat. Samotní zaměstnanci letiště jsou cvičení na to, co dělat v případě, kdyby měli podezření na nemocného pasažéra.

„Na letišti probíhá i tzv. cílený screening. V případě, že by zaznamenali cestujícího, který má příznaky respiračního onemocnění a který by mohl přiletět z těch postižených oblastí, neprodleně by každý zaměstnanec měl tohoto cestujícího kontaktovat a odkázat ho na stálou lékařskou službu, která je tady na letišti k dispozici 24 hodin denně,“ říká Roman Pacvoň.

Pro všechny cestující, kteří mají z nákazy na letišti strach, jsou ale k dispozici roušky a dezinfekční gely. I když nepřiletíte právě ze zasažené destinace a necítíte se dobře, zdravotnická ambulance je na vás připravená.