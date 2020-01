Šírenie víru ohrozuje ekonomiku

Akciové indexy v Európe a v USA zaznamenali počas minulého týždňa nárast, pričom niektoré dokonca atakovali nové historické maximá. Za pozitívnym vývojom na trhoch stálo niekoľko faktorov.

Prvým bolo zasadanie ECB (prvýkrát pod vedením novej šéfky Christine Lagarde), ktorá síce nepriniesla žiadne významné zmeny, no naznačila, že ECB by mohla pristúpiť k rozšíreniu programu QE, čo trhy do značnej miery potešilo.

Asi najdôležitejším bolo oživenie v rámci výrobného sektora, čo naznačujú prieskumy PMI v Británii, Japonsku a predovšetkým v Nemecku, ktoré sa nachádza v priemyselnej recesii. Indexy PMI poukázali vo všetkých spomínaných krajinách na výrazné zlepšenie vo výrobnej sfére, čo by mohlo naznačovať, že ekonomika eurozóny je z toho najhoršieho vonku a blíži sa oživenie.

Netreba však zabúdať na hrozbu, ktorá u mnohých investorov začala počas minulého týždňa vzbudzovať obavy a tým je nebezpečný koronavírus, ktorý sa už rozšíril aj do Severnej Ameriky a Európy. Čína v snahe obmedziť šírenie víru pristúpila k uzavretiu niekoľkých miest. Tieto kroky trhy v súčasnosti pozitívne oceňujú, no v prípade, ak by takýto trend mal pokračovať, je len otázkou času, kedy si investori uvedomia, že to bude mať negatívny vplyv na hospodársky rast a v takomto prípade dôjde ku zmene valuácií rizikových aktív smerom nadol. Opatrenia, ktoré obmedzujú prepravu v rámci spomalenia šírenia sa vírusu sa najvýznamnejšie preukázali na cenách ropy, ktorá zaznamenala počas minulého týždňa pokles o viac ako 8%, pretože je ohrozený globálny dopyt po čiernom zlate.

Cena ropy v súčasnosti testuje support na úrovni 58USD/bbl. V prípade, ak dokáže uzavrieť denná sviečka pod spomínanou úrovňou supportu, otvorí sa priestor na pokles k hladine 56USD/bbl. Zdroj: xStation5