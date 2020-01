V novém znění by aukce na kmitočty měla být vyhlášena do konce prvního pololetí

Publikováno: 27.1. 2020 Autor: Odbor komunikace 01400



Aukci na kmitočty bude třeba přepracovat. Shodla se na tom vláda, která materiál k aukci z bezpečnostních důvodů probrala v režimu vyhrazené. Současné nastavení z dílny Českého telekomunikačního úřadů (ČTÚ) nezaujalo žádného zahraničního operátora či významnějšího investora. Příchod čtvrtého operátora je však velmi důležitý v kontextu se zlevněním mobilních dat pro širokou veřejnost. Dneškem je také jasné, že se změní vedení Českého telekomunikačního úřadu. Na novou předsedkyni byla navržena dosavadní členka Rady ČTÚ Hana Továrková.

"Aktuální návrh aukce kmitočtů ve frekvenci 700 MHz z dílny ČTÚ neumožnil, aby vznikl skutečně nezávislý infrastrukturní operátor. Respektujeme nezávislost ČTÚ, jednáme přitom samozřejmě také v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Návrh aukce rozporovaly nejen současní velcí hráči, ale i další subjekty, které by potenciálně mohly být 4. operátorem," říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: "Aukce v současné podobě by mohla být nejen ze strany Evropské komise napadena jako diskriminační, zvýhodňovala totiž jednoho tuzemského uchazeče. Proto jsme se na vládě shodli, že se znění musí přepracovat. Byť jsme danou věc dříve několikrát probírali s teď už bývalým šéfem ČTÚ Jaromírem Novákem, nemělo to bohužel žádný efekt."

Vedení ČTÚ se změní, novou předsedkyní má podle rozhodnutí vlády s účinností od zítřka být členka Rady ČTÚ Hana Továrková. "Mou prioritou v čele ČTÚ, kde jsem už nějakou dobu členkou Rady, bude připravit maximálně transparentně nové znění aukce na kmitočty. Tak, aby se jí mohlo zúčastnit co nejvíc subjektů a ve výsledku byla skutečně přínosem pro širokou veřejnost a zlevnila cenu mobilních dat," říká Hana Továrková.

Fakt, že se aukce na kmitočty vyhlásí později, než se původně předpokládalo, nemá žádný vliv na rozvoj 5G sítí. Už dnes je úspěšně testuje 5 měst, která vyhrála soutěž vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Jde o Bílinu, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň a Ústí nad Labem.