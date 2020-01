Trhy sledují koronavirus, středeční zasedání Fedu, výsledkovou sezónu a páteční brexit

situaci okolo rozšiřování nákazy koronavirem , středeční zasedání Fedu , výsledkovou sezónu a páteční vystoupení Velké Británie z EU. Až do čtvrtka bude sice Čína slavit příchod Nového roku, ale investoři budou upínat svou pozornost na informace týkající se šíření nákazy. V Číně je již izolováno několik desítek miliónů lidí a stále není mnoho informací,

by neměl ve středu měnit zda se podaří situaci nějak vyřešit. Fed by neměl ve středu měnit sazby a ponechat svou uvolněnou měnovou politiku. Neočekává se, že by se měla výrazně měnit ani rétorika šéfa Fedu na tiskové konferenci. Trh se bude soustředit na možné informace okolo aktuálního, prozatím krátkodobého opatření na dodávání likvidity na finanční trh. Výsledková sezóna by se měla naplno rozproudit na obou březích Atlantského oceánu. Očekáváme, že pokud se bude dále zhoršovat situace kolem koronaviru v Číně, tak trhy zůstanou nervózní a mohlo by dojít i k jistému vybírání lednových zisků. V nejbližších dnech se investoři zaměří na

Z domácích zpráv se zaměříme na začátek výsledkové sezóny za 4Q19. Tu v pondělí zahájí O2 CR. Očekáváme, že provozní zisk EBITDA meziročně vzroste o 12,7 % na 3,2 mld. Kč díky úsporám na nákladové straně (-4,2 % r/r) a mírnému růstu tržeb (+0,8 % r/r). Celkově očekáváme, že by trh mohl pozitivně reagovat na zveřejněná čísla, pokud bude naše projekce správná.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na úterní objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (oček. +0,9 po -2,1 % m/m), středeční zasedání FOMC (změna sazeb se neočekává) a čtvrteční anualizované HDP za 4Q19 (oček. 2,2 po 2,1 % q/q). V Číně bude v pátek zveřejněno PMI průmyslu (oček. 50 po 50,2 bodu m/m). Jinak bude Čína až do čtvrtka ovlivněna oslavami příchodu čínského Nového roku. V Německu se zaměříme na pondělní indexy IFO, které by měly vykázat zlepšení na všech úrovních.

Akciový trh

ECB dle očekávání sazby nezměnila a ani neměnila svou rétoriku ohledně ponechání Davosu a šířící se nákazou koronavirem z Číny. uvolněné měnové politiky po dostatečně dlouhou dobu. Například Lagardeová uvedla, že ponechá program QE do té doby, než bude

Výsledková sezóna v USA je prozatím ve své ECB zvedat sazby. Rovněž zopakovala, že letos započne diskuse nad změnou strategie.Výsledková sezóna v USA je prozatím ve své první pětině, ale i tak je vnímána převážně kladně vzhledem k překonávání očekávání na čistém zisku ze 72 %. Probíhající ekonomické fórum v Davosu přinášelo drobné informace z přednášek jednotlivých přispívajících včetně prezidenta USA. I zde se vesměs jednalo Informace o šíření nebezpečného koronaviru v Číně i mimo její území přineslo na trh jistou nervozitu. V důsledku o pozitivní zprávy.V důsledku preventivních opatření mohou být z pohledu ekonomiky negativně ovlivněny některé sektory či komodity, jako například ropa Ve čtvrtém lednovém týdnu se investoři zajímali o čtvrteční zasedání ECB , výsledkovou sezónu, probíhající ekonomické fórum v

prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 ztratila 0,1 % t/t. Domácí index PX odolával nervozitě a zakončil týden na 1 143 bodech, tedy +0,9 % t/t. Americké akciové indexy ve zkráceném týdnu přešlapovaly na místě. Konkrétně pak index S&P 500 vykázal za týden +0,0 % t/t. Evropa

Z pohledu celého týdne v Praze pokračoval ve spanilé jízdě Avast, který zaznamenal nová historická maxima (+5,8 % t/t na 164 Kč). Ani protentokrát na titulu nebyla zveřejněna žádná kurzotvorná informace. Lze pouze zopakovat, že akcie společnosti jsou v posledních měsících silně v oblibě investorů poté, co zmizelo riziko prodejů podílů původních majitelů z řad private equity fondů. Navíc se i v minulém týdnu přidávaly další pozitivní komentáře od analytiků zahraničních investičních bank. Dalším střípkem může být to, že se svou velikostí společnost již stává jedním z kandidátů pro zařazení do indexu FTSE 100. Naopak největší pokles týdne předvedly akcie TMR (-4,7 % t/t na 905 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná zpráva. Vzhledem k nízkému objemu obchodování může i menší objednávka způsobit větší výkyv ceny. ČEZ

- Seznam zájemců o rumunská aktiva údajně zúžen

- Ministr průmyslu vyloučil zavedení uhlíkové daně

Podle informací deníku E15 již ČEZ zúžil seznam uchazečů o svá rumunská aktiva. Závazné nabídky na všechny či jen některá aktiva v zemi by měly být podány v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku. ČEZ prodává v Rumunsku distribuční síť, větrné parky a čtyři menší vodní elektrárny. Cena by podle našich odhadů měla přesáhnout 30 mld. Kč (56 Kč na akcii).

O2 CR

- Očekávané výsledky za 4Q19

O2 CR v pondělí 27. 1. nezvykle po zavření trhu zveřejní své výsledky za 4Q19. Očekáváme 0,8% růst celkových tržeb na 9,9 mld. Kč. Růst pochází především z fixních linek (+3,3 % r/r na 2,8 mld. Kč) kde pomáhá prodej hardwaru a broadband. Naopak celkový růst tržeb by protentokrát mělo brzdit Slovensko (-1,2 % r/r na 1,9 mld. Kč) kvůli vlivu 33% snížení poplatků z mobilní terminace a posílení domácí koruny vůči euru. Úspory v provozních nákladech a změna účetního standardu IFRS 16 by pak měly zlepšit EBITDA marži na 32,1 % (+3,4 p.b. r/r). Absolutní EBITDA by měla dosáhnout 3,2 mld. Kč (+12,7 % r/r). Čistý zisk by měl růst o 5,7 % r/r na 1,3 mld. Kč. Volnější tempo růstu než provozní zisk EBITDA je kvůli 20% růstu odpisů a amortizace (vliv IFRS 16).

hrubý div. výnos). Nicméně návrh zřejmě nebude zveřejněn spolu s pondělními výsledky. Trh v průměru očekává stejnou dividendu. Nadále očekáváme, že představenstvo navrhne opětovně celkovou hrubou dividendu ve výši 21 Kč (8,9% správná. Trh je v průměru sice lehce pod naší projekcí na provozu, ale zase je lehce výše na čistém zisku. Odchylky jsou však malé. Dlouhodobější náladu na titul budou stále ovlivňovat faktory jako plánovaná aukce kmitočtů, která může být odložena, což by mohl trh vnímat mírně nepříznivě vzhledem k možnosti ostřejší konkurence, či posun situace kolem výtky EK v případě sdílení sítí s T-Mobilem Očekáváme, že by zveřejněná čísla mohla lehce pozitivně ovlivnit náladu na titul, pokud je naše projekce

Moneta

- Uvažované zapojení do Národního rozvojového fondu

- Úpis emise podřízených dluhopisů

Generální ředitel banky Tomáš Spurný v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že je banka připravena investovat do vznikajícího Národního rozvojového fondu. Údajně by se mohlo jednat o více jak 1 mld. Kč a bude záležet především na tom, zda bude stát schopen nabídnout projekty, které dávají ekonomický smysl. Příspěvek do fondu bude formou investice a nikoliv jako platba z čistého zisku, takže by neměl mít negativní dopad na zisk ani dividendu banky.

Moneta minulé úterý úspěšně upsala emisi podřízených desetiletých dluhopisů v objemu 2,6 mld. Kč. Kupón byl stanoven na 3,79 % v průběhu prvních 5 let, poté bude změněn na klouzavou sazbu ve výši 6měsíčního PRIBORu + 175 b.b. Emise by měla mít rating na stupni Baa2 (Moody’s). Datum vypořádání je 30. ledna. Zájem investorů byl mírně vyšší, než byl nabízený objem.

Rohlík.cz

- Vybrané hosp. výsledky za r. 2019

- Navýšení emisi dluhopisů o 222 mil. Kč

Podle tiskové zprávy Rohlik.cz loni zvýšil tržby o 60 % na více než 4 mld. Kč a zdvojnásobil zisk před odpisy EBITDA na 60 mil. Kč. Zatímco tržby jsou v souladu s předchozími indikacemi, výsledek na zisku EBITDA je o něco nižší, než společnost předpokládala ve svém výhledu z ledna 2019 (oček. EBITDA v r. 2019 cca 89 mil. Kč). Předpokládáme, že zveřejněná čísla se týkají společnosti Rohlik.cz Investment, která většinově vlastní firmu Velká pecka, s.r.o., jež provozuje portál Rohlik.cz. Podotýkáme, že kovenanty na dluhopisy Rohlíku jsou vázány na společnost Velká pecka, která zveřejňuje výsledky odděleně k fiskálnímu roku končícímu 30. 4. Rohlik.cz v tiskové zprávě dále uvedl, že začal s automatizací skladů a že letos otevře další sklad v Praze a přesune se do nového skladu v Brně. Společnost Rohlik.cz Finance na svých webových stránkách oznámila, že navýší objem vydaných dluhopisů 6,60/2023 ze 777 mil. na 999 mil. Kč. Dluhopisy za dalších 222 mil. Kč budou vydány k 31. 1. 2020 a očekáváme, že budou přijaty k obchodování na pražské burze. ČNB

- Zpřísňování pravidel pro poskytování hypoték se naplánuje

Česká národní banka vydala tiskovou zprávu, ve které dementuje informace z některých médií o tom, že by ve druhé polovině roku mělo dojít k dalšímu zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték. ČNB odkazuje na listopadové vyjádření guvernéra Jiřího Rusnoka, kde uvedl, že bankovní rada nepovažuje za nezbytné měnit současná doporučení pro poskytování hypoték. Celý minulý rok banky čelily výraznému poklesu objemu nově poskytnutých hypotečních úvěrů poté, co ČNB na podzim 2018 zavedla omezení na LTV (výše úvěru k hodnotě nemovitosti), které by nemělo překročit 80 %, výši maximální splátky (45 % čistých příjmů) a maximální výši úvěru (9násobek ročních čistých příjmů). V závěru minulého roku se však již dosavadní negativní trend obrátil a počty i objemy nových hypoték začaly opět růst.