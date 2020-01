Tento týden nabídne dividendy od Pfizer, Goodyear, Citigroup, Ford a spousty dalších

Poslední lednový týden přinese na Wall Street výrazné pokračování výsledkové sezóny. Zatímco v úvodu týdne bude v tomto ohledu ještě poměrně poklid, následující dny přinesou hospodářská čísla od takových gigantů jako například 3M, Apple, Microsoft, AT&T, Boeing, Tesla, Facebook, Amazon.com, Coca-Cola, Visa, Caterpillar či Exxon Mobil. Z hlediska rozdělování zisků s akcionáři se sezóna ještě výrazně nerozjede. Pro tento týden stanovilo rozhodný den pro nárok na požitek jen zhruba 140 společností.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Z prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA) nabízí tento týden dividendu jen jeden zástupce – farmaceutický gigant Pfizer (PFE). Oproti předchozím čtvrtletím akcionářům dopřeje o dva centy vyšší požitek, resp. tedy již 0,38 USD. Dividendový výnos lze indikativně u titulu stanovit na solidní téměř 4 %.

Z velkých známých titulů lze v týdnu nejspíše nejvyšší dividendový výnos 6,5 % nalézt u akcií Ford (F). Automobilka setrvává u své dlouhodobé dividendy 0,15 USD. Výrobce hraček Hasbro (HAS) pak rozdělí v absolutních číslech solidních 0,68 USD. U titulu to nicméně znamená méně výrazný dividendový výnos zhruba 2,7 %.

Dividendu lze v týdnu shledat také ve finančním sektoru. Požitek opět ve výši 0,35 USD rozdělí Morgan Stanley (MS). Až na Ford všechny výše zmiňované korporace stanovily rozhodný den pro nárok na aktuální dividendu na 30. ledna. Naposledy s nárokem se tak budou obchodovat naposledy ve středu, zmiňovaný Ford jen do úterý.

Z finančního sektoru jistě zmínit také Citigroup (C). Akcie společnosti, které ještě do roku 2009 byly součástí zmiňovaného indexu DJIA. Banka obdobně jako minulé čtvrtletí akcionářům rozdělí 0,51 USD. Pro akcionáře to znamená dividendový výnos 2,5 %.

Výraznější dividendový výnos okolo 4,3 % lze určit u akcií Goodyear Tire & Rubber (GT). Výrobce pneumatik vyplatí opět 0,16 USD. Stejně jako akcie Citigroup se naposledy s nárokem budou obchodovat ve čtvrtek.

Stejně jsou na tom v tomto směru také akcie Kinder Morgan (KMI). Provozovatel ropovodů a plynovodů akcionářům vyplatí opět požitek 0,25 USD, což indikuje solidní dividendový výnos 4,6 %.

Také tento týden lze v níže uvedeném přehledu nalézt tituly s dvouciferným dividendovým výnosem. Za zmínku stojí akcie Western Midstream Partners (WES). Energetická firma spadající vlastně pod křídla giganta Anadarko Petroleum v posledním roce ustálila dividendu u 0,6 USD. Nyní vyplatí 0,62 USD. U titulu lze zkrátka hovořit o výrazném dividendovém výnosu přes 12,5 %. Aktuální ex-date je nyní u titulu stanoven na 30. ledna.

K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Poznámka: dividenda zaokrouhlena; dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 24.1.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr

Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.