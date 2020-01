Ministr průmyslu Havlíček patrně navrhne odvolání ředitele ČTÚ a změnu parametrů 5G aukce

Ministr průmyslu K. Havlíček by dnes na jednání vlády mohl požádat o odvolání ředitele ČTÚ kvůli střetu zájmu v souvislosti s plánovanou 5G aukcí. MPO uvádí, že jsou podmínky nastaveny tak, aby byly příznivé pro Nordic Telecom, jež by měl mít napojení na zmiňovaný úřad.(E15) Ministerstvo průmyslu by rádo změnilo podmínky aukce, aby byly příznivější pro nového operátora.

Čtvrtý hráč na trhu by byl negativním pro O2 CR.

Petr Bártek, analytik České spořitelny