Ředitel Monety uvedl, že by banka mohla přispět do Národního rozvojového fondu

CEO Monety (Tomáš Spurný) uvedl, že banka by mohla přispět 30% ročního zisku do Národního rozvojového fondu. To by znamenalo přes 1 mld. Kč. Uvedl, že podle toho jak je fond nastaven, se jeví jako atraktivní pro bankovní sektor (LN).

Rozvojový fond by měl být investičním fondem zaměřeným na rozvoj infrastruktury, sociálního bydlení atd. Detaily o konkrétních investičních projektech zatím nejsou známé.

Petr Bártek, analytik České spořitelny