Důvěru v EMU pomáhá zvyšovat především Německo

V pátek byl zveřejněn kompozitní (=průmysl a služby dohromady) index nákupních manažerů pro EMU. Německo se citelně odrazilo ode dna a v lednu potvrdilo návrat nad 50 bodů. Nad 50 body nákupní manažeři očekávají růst. Celá EMU je také nad padinou, v lednu také došlo k výraznému zlepšení v USA.

Pozitivní makro překvapení (skutečnost lepší než očekávání finančního trhu) v EMU pokračují. To potvrzuje, že to finanční trh s pesimismem ohledně EMU přehnal. A jako obvykle bude postupně docházet k revizím nahoru. Inflace v prosinci poskočila na 1,3 procenta, což je stále málo, ale poskočila i jádrová inflace. Teno týden (pátek) bude zveřejněn bleskový odhad inflace v EMU za leden.

Pokud nedojde k poklesu temp růstu cen, tak by to mohl být impulz nejen pro změnu výhledu pro EMU, ale i posun inflačních očekávání. Ty 5Y5Y (pětiletá průměrná inflace za pět let) jsou stále velmi nízko pod inflačním cílem ECB. A spolu s tím by se posunuly i výnosy (swapy a bondy). A samozřejmě by takové předhodnocení podpořilo i euro.





David Navrátil, analytik České spořitelny