Rozbřesk: Potvrdí se lepší kondice německé ekonomiky?

První zasedání jedné z nejvýznamnějších centrálních bank na světě je za námi a další je na řadě už tento týden. Ale popořadě. V minulém týdnu trhy zaznamenaly spokojenost, s jakou hodnotí současnou situaci ECB, která současně oznámila velkou revizi své měnové politiky. Její výsledky se dozvíme sice nejdříve až v listopadu, nicméně budou nepochybně zajímavé už proto, že ECB chce svoji politiku vyhodnocovat hodně ze široka, včetně environmentálního pohledu. A než se centrální banka dopracuje k výsledkům této velké inventury, nebude nejspíše chtít nic měnit. Ať už půjde o sazby nebo rozsah kvantitativního uvolňování. Ekonomický vývoj eurozóny jde totiž správným směrem, ale stále ne dost rychle, a tak se na podpůrné politice dál nic měnit nemusí. Nakonec ani v pátek zveřejněné předběžné lednové indexy nákupních manažerů nenaznačují výrazné oživení ekonomické aktivity v eurozóně, byť některé pozitivní signály v jednotlivých subindexech PMI můžeme vidět – zejména v případě Německa. Zda jde skutečně o nový a především přesvědčivý trend, může napovědět už dnešní Ifo, od kterého se očekává další mírné zlepšení, a to jak v případě hodnocení současnosti, tak i očekávání německých firem pro další měsíce.



Zatímco páteční PMI nebo dnešní Ifo už nabízejí pohled na téměř aktuální situaci, v pátek přijde na řadu předběžný bleskový odhad HDP za eurozónu za poslední kvartál loňského roku. Očekávání nejsou nijak velká, konsensus naznačuje stabilní mezičtvrtletní růst o 0,2 %, nicméně v meziročním srovnání by tempo HDP mělo dál klesnout na 1,1 %, což bude mimochodem nejhorší výsledek za posledních šest let. V pátek přijde na řadu i inflace v eurozóně, která podle našeho názoru zůstane na předchozích 1,3 %. Na druhé straně Atlantiku bude kalendář ekonomických událostí rovněž docela plný, nicméně tou hlavní bude nepochybně zasedání Fedu. Změna sazeb se sice aktuálně neočekává, ale finanční trhy jsou stále naladěny ve prospěch dalšího uvolňování měnové politiky už na ročním horizontu.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna v pátek – stejně jako další měny v regionu – po zveřejnění vcelku pozitivních PMI eurozóny posilovala, nicméně dlouho jí to nevydrželo a v podstatě se její kurz vrátil k úrovni 25,15 EUR/CZK. Stále je silnější, než předpokládala ve své dosud platné prognóze ČNB, a sílu ji neberou ani četné holubičí komentáře centrálních bankéřů. Ti sice stále uvažují o zvyšování úrokových sazeb, nicméně na pořad dne se dostane nejdříve, až se ekonomika vymaní ze současné fáze útlumu a pozitivní silné signály začnou přicházet i ze zahraničí.



Zahraniční forex

Šířící se koronavirus v Číně dále prospívá americkým vládním dluhopisům, a tak dolar zpevňuje, ačkoliv úrokové sazby jdou v USA dolů (jdou samozřejmě i jinde, ale ne tak rychle).



Startující týden bude však i bez karanténních zpráv z Asie velmi bohatý na události. Pomineme-li dnešní německý index podnikatelské nálady Ifo, tak nás čeká zasedání Fedu, výsledky HDP v USA a eurozóně a rovněž lednová inflace v měnové unii.



Mezitím se slabý maďarský forint bude připravovat na zítřejší zasedání MNB. V tomto kontextu bude důležitým signálem i výsledek dnešní odpolední aukce FX swapů, skrze kterou MNB dodává na trh forintovou likviditu.



Ropa

Strach z šíření koronaviru drtí cenu ropy Brent, která jen dnes ráno ztrácí tři procenta a propadá se až do těsné blízkosti 59 dolarů za barel, nejníže od října minulého roku. Extrémní pesimismus, jenž na ropném trhu aktuálně převládá, tak připomíná epidemii viru SARS z počátku tohoto milénia, kdy cena ropy propadla až o 20 %, avšak reálný dopad do růstu globální poptávky zůstal nakonec relativně omezený (260 tis. barelů denně).



Společně s vývojem okolo šíření koronaviru bude pozornost ropného trhu v tomto týdnu upřena také na pravidelné fundamentální statistiky. V úterý přijde na řadu stav zásob od Amerického petrolejářského institutu, na něž ve středu naváží oficiální čísla od EIA. V pátek to pak bude aktivita amerických těžařů, kteří v minulém týdnu přidali tři aktivní vrtné soupravy.