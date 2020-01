Brexit je konečně tady! BoE zareaguje snížením sazeb (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Již tento pátek opustí Velká Británie oficiálně Evropskou unii a vstoupí do přechodné fáze, která by měla trvat do konce roku. Nejistota, jak bude vypadat budoucí uspořádání (nejenom) obchodních vztahů mezi VB a EU nás tak bude provázet i nadále. Bank of England dá zřejmě na čtvrtečním zasedání ekonomice do vínku nižší úrokové sazby. To středeční zasedání Fedu by nic zásadního přinést nemělo. Finanční trhy budou v tomto týdnu dále sledovat zprávy o šířícím se koronaviru. A zatímco americká data poukáží na slábnoucí domácí poptávku, evropská by měla potvrdit opatrné zlepšování situace.

Ekonomická situace v eurozóně se pomalu, ale jistě stabilizuje

Šířící se koronavirus vede hráče na globálním devizovém trhu k preferenci měn bezpečného přístavu, primárně japonského jenu. Podpora je ale cítit i na americkém dolaru. Data, která budou publikována v tomto týdnu, ale nahrávají spíše euru. Očekáváme pokračující zlepšování v této chvíli především předstihových indikátorů v eurozóně, které potvrdí, že se evropská ekonomika pomalu chystá odrazit ode dna. Na silný ZEW index z minulého týdne by měl dnes navázat německý IFO index podnikatelské důvěry. Za celou eurozónu pak zlepšení nálady potvrdí čtvrteční publikace lednového průzkumu Evropské komise. Páteční zveřejnění prvního odhadu HDP v eurozóně za Q4 19 předpokládáme ve výši 0,3 % q/q (o desetinu nad konsensem), tedy v blízkosti potenciálu. Z teritoriálního pohledu čekáme 0,3 % q/q pro Francii, 0,4 % q/q pro Španělsko, minimální růst o 0,1 % q/q pak pro Německo a Itálii. Americká ekonomika sice vykáže za Q4 19 podle nás solidní růst 1,7 % q/q anualizovaně (trh čeká dokonce 2,2 %), domácí poptávka ale bude slabá.

Beztrendové obchodování na koruně by mělo pokračovat

I tento týden bude na domácí události chudý, ekonomický kalendář je prázdný. Hráči na korunovém trhu budou nadále sledovat primárně dění na globálních trzích a vývoj averze k riziku. Z domova se můžeme v první polovině týdne ještě dočkat případného komentáře od některého z centrálních bankéřů před tím, než jim ve čtvrtek začne týdenní mediální karanténa před pravidelným zasedáním k měnové politice. Z technického pohledu lze opětovně očekávat kurzový vývoj mezi oblastí podpory 25,00/05 CZK/EUR a hladinou odporu na 25,20 CZK/EUR. V případě jejího zdolání se další rezistence nachází na 25,30 CZK/EUR.

Koruna drží silné úrovně, letos se daří i dolaru

Euro se po převážnou většinu minulého týdne drželo u hladiny 1,11 USD/EUR, aby v jeho závěru spadlo pod 1,103 USD/EUR a odepsalo tak v týdenním hodnocení zhruba půl procenta. Od počátku letošního roku tak již ztratilo téměř dvě procenta. Dolar nadále profituje ze svého postavení bezpečné měny. I když se zdá, že hlavní epicentra geopolitických třenic ustoupila do pozadí, D. Trump připomněl, že uzavřením první části obchodní dohody s Čínou obchodní války nekončí. Zdůraznil, že Evropa bude tvrdším oříškem. Skupině měn bezpečného přístavu pomáhají i postupně se šířící obavy z koronaviru. Evropská data nezklamala, předstihové indikátory potvrzují, že zhoršování ekonomické aktivity se v závěru loňského roku zastavilo. Zasedání ECB v podstatě nic nového nepřineslo. V souladu s předpoklady Ch. Lagarde oznámila zahájení procesu revize fungování ECB.

Tuzemská měna nadále drží silné úrovně, i když ve druhé polovině minulého týdne byla patrná korekce předchozích zisků. V jeho první polovině se totiž kurz na krátko dostal lehce pod hladinu 25,05 CZK/EUR. Takto silná byla česká měna naposledy na počátku roku 2013. Koruna nadále profituje z atraktivního úrokového diferenciálu. Situace v reálné ekonomice ale až tak růžová není. Že česká ekonomika v posledních měsících loňského roku znatelně zpomalila a v podstatě ji doběhla německá průmyslová recese, potvrdilo páteční zveřejnění ledového konjunkturálního průzkumu. Celková ekonomická důvěra i obě její složky (spotřebitelská i podnikatelská důvěra) klesly (podrobnější komentář zde http://bit.ly/2TPrs7f). A středeční data polské průmyslové výroby z konce loňského roku jsou též zvednutým varovným prstem.