Během týdne by mohlo sněžit i v nižších polohách, o víkendu se ale opět oteplí. Předpověď počasí na týden.

Začátkem týdne očekávají meteorologové ochlazení, sněžit by tak mohlo i v nižších polohách. Sníh ale zřejmě vydrží jen na horách, už o víkendu můžou teploty opět vystoupat až k 11 °C. V platnosti je výstraha před námrazou.

Už v neděli varovali meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před námrazou. Ta se může tvořit v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém kraji, v částech Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského kraje a na Vysočině. Výstraha je platná až do 10:00.

Počasí v týdnu

V pondělí se budou po ránu objevovat mlhy, přes den pak bude podle ČHMÚ místy slabě pršet či sněžit. Během dne se bude vyjasňovat, teploty vystoupají k 0 až 4 °C, v Čechách a ve Slezsku může být místy i 7 °C.

V úterý bude převážně zataženo až oblačno, místy tak bude pršet, sněžit bude zpočátku jen v polohách nad 800 metrů, později by mohlo sněžit i v polohách nad 400 metrů. Teploty přes den vystoupají k 4 až 8 °C, na východě bude jen kolem 2 °C.

I ve středu bude převážně oblačno, od západu by mělo místy sněžit, v polohách pod 400 metrů budou srážky smíšené nebo dešťové. Teploty v noci klesnou ke 2 až -2 °C, přes den by pak mělo být kolem 1 až 5 °C.

Ve čtvrtek by se zejména po ránu mohly objevovat mrznoucí mlhy, přes den bude místy pršet či sněžit. Opět se začne mírně oteplovat, přes den bude kolem 2 až 6 °C.

V pátek by pak mělo být opět kolem 4 až 8 °C, sněžení se tak bude objevovat v polohách nad 700 metrů nad mořem, v nižších polohách bude místy pršet.

Počasí o víkendu

Podobně by mělo být i o víkendu, místy se budou objevovat srážky, které budou ve vyšších polohách sněhové. Do pondělí by pak mohly teploty stoupat k 6 až 11 °C.