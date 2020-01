8 věcí, které si na studiích v Brně zamilujete

Parky jako stvořené pro relax

K těm nejkrásnějším místům v Brně patří okolí Denisových sadů, park, který leží pod pozoruhodnou brněnskou dominantou, kostelem svatého Petra a Pavla zvaným Petrov. Spolu s parkem nacházejícím se kolem hradu Špilberk a Lužánkami, nejstarším městským parkem v Česku, tvoří nejoblíbenější místa pro klidné posezení třeba i s lahví vína na dece. Ať už se budete ze zídky kochat výhledem na město, nebo jen polehávat v trávě, je to ideální místo na rande i sraz s přáteli.

V lese jste za pár minut

Že vás nelákají městské parky, ale přece jen byste rádi utekli kousek do přírody? Brno je takové město-neměsto, vyrazit někam za zelení není vůbec obtížné, z centra za dvacet minut hromadnou dopravou se dostanete třeba na brněnskou přehradu nebo do Mariánského údolí. A pěšky třeba na Červený kopec a na cyklostezku, která vede podél řeky Svratky. To jsou jen některá z mnoha míst, kde se můžete kvalitně vyvětrat.

Originální architektura

Přesto, že Brno není v pravém slova smyslu zrovna turistickým městem (o to lepší je pro život a studium), své atrakce má taky a oceňují je hlavně znalci architektury. Najít tu můžete například slavnou vilu Tugendhat, klenot brněnského funkcionalismu, která je zapsaná i na seznamu UNESCO. Pokud máte radši středověk, můžete se třeba po brněnské přehradě svézt lodí na hrad Veveří.

Gastronomický ráj

V Brně na vás budou gurmánské zážitky číhat doslova na každém rohu. Podniky typu Koishi, Ebisu nebo Morgal vám naservírují špičková jídla z celého světa. Není ale problém se dobře najíst i za rozumnou cenu, třeba ve veganském Vegalite, středomořském Pilátu, italském bistru La Speranza, českém Lokálu U Caipla nebo prostě v menze (doporučujeme Veggie Bar na Moravském náměstí). A pokud si rádi vaříte sami, dají se v Brně koupit kvalitní potraviny u trhovců na Zelňáku, v kryté tržnici tamtéž nebo maso v Mikrofarmě vedle Univerzitního kina Scala.

Nejlepší kafe ve střední Evropě

Kávový trh se v Brně rozrůstá nemilosrdně rychle. Konkurence je cítit na každém rohu. Stále častěji tedy vznikají nové podniky zaměřující se konceptem nejen na výběrovou kávu, ale i na nějaké ty dobroty. Kavárna nesoucí název Komár kafe funguje zároveň jako zmrzlinárna. Ať už zkusíte sorbet z ovoce, či smetanovější zmrzlinu, nemůžete sáhnout vedle. Pokud však budete mít tu možnost, nezapomeňte obsluhu poprosit o domácí kornoutek. Ty totiž stojí opravdu za to. Co by člověk taky neměl nechat bez povšimnutí, je podnik Kafe & Kobliha. Nejen parádní flat white vám vyčarují v kavárně sotva pár minut pěšky od hlavního nádraží, a to v kavárně Monogram. Jestli vás láká vidina fenomenálního brunche, pak navštivte Industru Coffee či podnik SKOG. A tak by se dalo pokračovat skoro do nekončena.

Top drinky a pivo na chodníku

Že se za kavárenského povaleče zrovna nepovažujete, ale chutným drinkem byste určitě nepohrdli? Již zmiňovaný SKOG vás nenechá na holičkách ani tentokrát. Kouzlo jeho konceptu spočívá v tom, že funguje dopoledne a odpoledne jako kavárna a večer jako bar. Za zmínku jistě stojí už legendární Čtyři pokoje nebo cenami ověnčený Bar, který neexistuje. Že vám ke štěstí stačí super čepované pivo? V Brně ho rádi pijeme na ulici na chodníku nebo v parku. Zajděte na Jakubské nebo Moravské náměstí nebo na Ponavu do Lužánek.

Alternativní i mainstreamová kultura

Co se týče kulturního vyžití, je Brno opravdu bohatým městem. Kde jinde mohou studenti říci, že mají vlastní kino, na jehož chodu se mohou podílet? Řeč je o Scale, největším jednosálovém kinu široko daleko. Do divadla můžete zajít jak na velké činohry do Městského divadla Brno nebo do národního, tak na experimentálnější a angažovanější počiny do Buranteatru nebo HaDivadla. Na studentské koncerty se zase hodí zajít do Kabinetu múz a na legendární Flédu, často ale potkáte i pouliční koncert na ulici či náměstí. Pokud by toho pro vás ještě nebylo dost, zajděte navštívit i Moravskou galerii.

Ticho knihoven

Kam jinam za klidem na učení než do knihovny? Vedle devíti knihoven, které má každá fakulta na MUNI, je vám k dispozici také Moravská zemská knihovna. A pokud si chcete půjčovat domů novinky v beletrii, je tu i skvěle zásobená Knihovna Jiřího Mahena.