Airbus chce pomoct aerolinkám zajistit se proti výkyvům cen letenek

Jedna věc, ze které kupující letenek přes internet šílí, je sledovat, jak ceny letenek letí nahoru, zrovna když se chystají kliknout na "koupit". Dopravci sice mají nad jízdným určitou kontrolu, jsou ale vystaveni prudkým nárůstům nabídky nebo poptávky způsobenými například hospodářskými propady nebo politickými událostmi.

Za posledních pět let se ceny letenek k danému datu (bez daní a poplatků) lišily v průměru o 7 % v Asii a o 16 % v Evropě. I v Severní Americe, kde mají letecké společnosti větší cenotvornou sílu, se volatilita pohybuje kolem 7 %. Většina dopravců musí na 90 % svých výnosů z letenek čekat, než uběhne méně jak 90 dní před datem odletu. Takže výhledy jsou složité, a to je pro letecké společnosti velký problém. Často se totiž zavazují k nákupům letadel za miliardy dolarů několik let dopředu.

Naštěstí je tu Airbus a má pro ně řešení. 20. ledna odstartoval londýnskou burzu Skytra, na níž mají letecké společnosti přístup k futures, opcím nebo swapům, aby se tak zajistily proti velkým výkyvům v cenách letenek. Tyto deriváty jsou založeny na ukazatelích, které sledují denní změny v ceně cestování (měřeno jako náklady na cestujícího na kilometr). Letecké společnosti si je mohou koupit prostřednictvím bank a makléřů, kteří se k burze připojí. Čeká se, že Skytra v létě dostane od britských regulačních orgánů palec nahoru.

Pokud tento nový nástroj pomůže dopravcům stabilizovat zisky, pomůže to i Airbusu, který sedí na nevyřízených objednávkách 7 482 letadel, což je hodnota výroby na devět let. Minulý rok skončilo devatenáct leteckých společností. S lepším řízením rizik by mohlo být toto číslo nižší. Boeing, rival Airbusu, vyřadil po dvou nehodách z provozu stovky svých letadel 737 MAX. Díky nejistotě ohledně toho, kdy zase začnou létat, je uvedené zajištění ještě atraktivnější. K jednoduššímu zajištění pomohlo Elise Weber, jedné ze zakladatelů Skytry, také více dat a větší výpočetní výkon.

Skeptici říkají, že tato platforma může mít problémy s rozjezdem. Letecké společnosti nejsou zrovna žhavými uživateli derivátů. Některé dokonce ani nezajišťují ceny pohonných hmot, jejich největšího nákladu. Na příští rok je zajištěno pouze 40 % spotřeby leteckého petroleje. Asijských a středoevropských dopravců se zajišťuje jen málo, protože tomu ve skutečnosti nerozumí, říká ředitel konkurenční burzy. Složitější deriváty, jako referenční ceny letenek, by je mohly mást.

Aby trh fungoval, potřebují mít aerolinky nějakou protistranu. Tou by mohly být například firmy, které kupují celé bloky letenek, jako jsou cestovní kanceláře nebo hotelové řetězce, navrhuje Matthew Tringham, spoluzakladatel Skytry. Ale i existujícího a jednoduššího zajištění proti výkyvům počasí nebo měn však využívá málokdo. A málokdo by se cítil schopen předpovídat ceny letenek lépe než samotné letecké společnosti. Nízká poptávka by omezila likviditu a obchodování by bylo drahé. To by mohlo odradit banky a makléře od toho, aby jednali jako tvůrci trhu, což by dále likviditu snižilo.

Skytra je alespoň dobře vybavena. 23. ledna uvedla, že si vybrala jako svého technologického poskytovatele Nasdaq , druhou největší burzu na světě. Její šéf Mark Howarth pracoval na londýnské burze a na asijské Chi-x. Leteckým společnostem a cestovním kancelářím to ale i tak může delší dobu trvat, než se odhodlají nastoupit na palubu.

Zdroj: The Economist