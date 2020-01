Koronavirus je v Evropě, trhy nervózní. Koruna oslabuje, akcie firem jako Burberry také, zlato jde naopak vzhůru

Výnos desetiletých amerických dluhopisů se v reakci propadl na nejnižší úroveň od přelomu října a listopadu loňského roku. To znamená, že investoři přesouvají své peníze do takzvaných bezpečných útočišť typu právě amerických dluhopisů , jejichž cena tak roste, takže výnos klesá. Poprvé od propuknutí nákazy dnes citelněji zhodnocuje také zlato , což je další klasické bezpečné útočiště. Česká koruna vůči dolaru oslabuje na svoji nejnižší úroveň za poslední takřka měsíc, neboť i americká měna – na rozdíl od české – se řadí mezi nejvyhledávanější světová bezpečná útočiště.

Agentura Bloomberg odhaduje, že trhy se nyní celkově dostanou do paniky v tom případě, kdy by se škoda na světovém ekonomickém výkonu způsobená novým typem koronaviru odhadovala v letošním roce na jedno procento světového ekonomického výkonu, což v cenách konce roku 2018 odpovídá zhruba 860 miliardám dolarů . Infekce by se také musela výrazněji rozšířit i do klíčových světových ekonomických celků, jako jsou Spojené státy či Evropská unie